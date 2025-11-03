美戰爭部長喊「美中關係史上最好」 綠被嘲：聽見巴掌聲

川習會(圖)在韓國舉行後，連美國戰爭部長赫格塞斯大讚兩國雙邊關係「從未如此好」。（美聯社）

川習會後，美國戰爭部長赫格塞斯台灣時間2日發文證實，他與大陸國防部長董軍一致認為，華府和北京應建立軍事溝通管道，以化解衝突。赫格塞斯大讚兩國雙邊關係「從未如此好」，更在文末呼應美國總統川普祝願「天佑中國和美國！」粉專直酸這打臉了「台美關係史上最好」的說法。

10月30日川習會後，川普1日發文表示，會晤將帶來持久和平與成功，「願上帝保佑中國和美國！」而人在馬來西亞出席東協防長擴大會議的赫格塞斯也在X發文，提到他剛與川普通話，他們一致認為，「美中關係從未如此之好！」在川習會後，他與董軍積極會晤，接著「我們昨晚又通話，雙方一致認為，和平、穩定和良好關係，是我們兩大強國發展的最佳路線」，正如川普所言，歷史性的G2峰會，定調美中的持久和平與成功。

美國戰爭部長赫格塞斯。（路透）

赫格塞斯更提及，美國戰爭部將秉持以實力、相互尊重和正面關係的理念來維護和平，「董軍上將和我一致認為，我們應建立軍事溝通管道，以緩和衝突，消除任何可能出現的問題。我們很快將就此舉行更多會晤。天佑中國和美國！」

5.8萬追蹤的粉專「臺灣非賣藥電台」直呼，美國戰爭部長赫格塞斯稱美中關係史上最好，「怎麼台灣有人說過類似的話...好像有人臉腫腫的？」

網友表示「不是呀，美台關係才是史上最好，怎麼是美中關係？這樣我騙不下去呀」、「這巴掌好響！我人不在現場，但是我聽見巴掌聲了」。

