美戰爭部長稱「做好開戰準備」劍指伊朗 國際油價暴衝至5個月高點

伊朗當局近期血腥鎮壓全國抗議活動，引發國際關注，也讓美伊緊張局勢急遽升溫。美國總統川普（Donald Trump）29日表示，有意與伊朗展開對話。與此同時，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）證實，美軍已在中東完成集結，就等川普一聲令下，軍事緊張情勢持續升溫。

美軍已準備好隨時開戰

綜合外媒報導，赫格塞斯在內閣會議上指出，無論川普做出何種決定，美國軍隊都會準備好執行任務，以確保伊朗當局不會發展核武能力，強調「他們不該尋求核子能力，無論總統對戰爭部有何期待，我們都會準備好完成任務。」

廣告 廣告

近期伊朗當局血腥鎮壓民眾，使美伊緊張關係急遽升高，川普曾多次警告，若伊朗持續對抗議民眾施暴，不排除進行軍事干預。不過，隨著經濟困境與政治高壓引發的示威潮趨緩，局勢出現短暫降溫。川普過去聲稱若伊朗恢復核子計畫，美國將採取行動。美國與以色列也曾在2025年6月曾聯手空襲伊朗關鍵核設施，顯示對伊朗發展核武有高度警戒。

地緣政治風險升溫 油價、金價同步飆漲

受到美伊軍事威脅提高影響，市場擔憂衝突一觸即發，帶動避險資金湧入，不僅金價再創新高，國際油價也強勢突破每桶70美元大關。

布蘭特（Brent）原油29日一度升破每桶70美元，期貨價格上漲2.31美元、漲幅3.4％，收在每桶70.71美元，創下2025年9月以來新高。美國西德州原油（WTI）期貨也同步上漲2.21美元、漲幅3.5％，收在每桶65.42美元。

伊朗作為OPEC主要產油國，日產量約320萬桶。根據《路透社》報導，石油經紀商PVM分析師埃文斯（John Evans）表示，若伊朗對鄰國採取行動，或封鎖每日約有2000萬桶原油通行的荷姆茲海峽，將對全球能源供應造成重大衝擊。

花旗：伊朗風險推升油價溢價 恐上看72美元

由於外界擔心美國若對伊朗發動攻擊，可能衝擊全球原油供應，花旗集團分析師也指出，伊朗可能遭到攻擊的風險升高，已推升油價的地緣政治溢價，每桶約增加3至4美元。若情勢進一步惡化，未來3個月內，布蘭特原油價格恐被推升至每桶72美元。

另一方面，哈薩克田吉茲油田日前因電氣火災導致產量下滑，目前正分階段重啟，目標在一週內恢復全面生產。至於美國方面，先前受風暴影響的原油與天然氣產量，也正在逐步恢復，有助部分緩解供應壓力。