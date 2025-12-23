美戰爭部：陸預期2027具奪台能力

路透報導美國戰爭部一份報告草案揭露，大陸預期在2027年具備與台灣開戰並取得勝利的能力，完善武力奪取台灣的軍事選項，其中包含在2000海里外展開空襲；報告也發現，大陸可能已在最新飛彈發射井部署超過100枚洲際彈道飛彈，且無意與美國展開戰略核武軍控談判。

路透指出，五角大廈報告詳細說明大陸軍事擴張，且大陸預期在2027年底前具備與台灣作戰並取得勝利的能力。同時北京正完善以「蠻力」（brute force）奪取台灣的軍事選項，包含對距離大陸1500至2000海里外的目標展開空襲。報告並示警，若這類打擊達到足夠規模，可能嚴重挑戰與干擾美國在太平洋地區或周邊爆發衝突時的存在。

美軍也發現，大陸很可能已在靠近大陸與蒙古國邊界地區最新建造的飛彈發射井基地，部署了超過100枚東風-31型洲際彈道飛彈。雖然戰爭部過去已揭露這些發射井的存在，但並未透露其中飛彈的具體數量。報告也並未說明這些飛彈的潛在攻擊目標。

報告稱，大陸的核彈頭儲量在2024年仍處於600枚出頭，與過去幾年相比，大陸的生產速度有所減緩，不過報告也補充，大陸的核擴張仍在持續中，且預計到了2030年，大陸將擁有超過1000枚核彈頭。大陸曾強調，其遵守核自衛，並堅守「不率先使用」原則。

路透指出，美國前總統拜登與川普第一任期時都曾試圖和大陸與俄羅斯談判，以一項三方戰略核武軍控條約取代《新削減戰略核武條約》（New START），且美國總統川普上月才透露正著手制定一項與大陸、俄羅斯共同的去核化計畫。

然而五角大廈報告卻給出完全相反的資訊，五角大廈報告稱，北京似乎對此不感興趣，美方持續看到，北京對尋求此類措施或更全面的武器管制談判毫無興趣。

大陸駐美大使館表示，大陸奉行防衛性核戰略，將其核部隊保持在國家安全需求的最低水平，並恪守暫停核子試爆的承諾。