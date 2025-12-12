美戰略轟炸機、日戰機聯合演習！回應中俄軍機繞飛

日本航空自衛隊的F-15戰鬥機，以及美國B-52轟炸機，在日本領空附近舉行聯合軍事演習。（圖／達志／美聯社）

2架美國戰略轟炸機與6架日本戰鬥機機隊10日共同展開了1場聯合軍事演習，日本防衛省官員11日表示，此舉旨在展示雙方於日本領空周邊的軍事合作，並因應與中國日益升高的緊張情勢。

據美媒報導，這場展現日美聯合空中力量的演習，發生在中國與俄羅斯轟炸機於9日共同飛越日本西部周邊之際，儘管當時日本領空並未被侵犯。此事亦緊接在日本戰機於6日抵近干擾中國遼寧艦航母編隊艦載機訓練，並被中國戰機以火控雷達鎖定之後，令東京與北京的關係進一步惡化。

日本航空自衛隊（Japan Air Self-Defense Force）與美軍於10日進行的這場聯合演訓，日本防衛省統合幕僚監部（Joint Staff）表示，「圍繞我國的安全環境正變得更加嚴峻。」並補充，盟友雙方「再次確認防止任何片面以武力改變現狀企圖的強烈決心，以及自衛隊與美軍之間的待命態勢。」

據防衛省官員表示，2架美軍B-52戰略轟炸機、3架日本F-35匿蹤戰機，以及3架F-15戰機在日本西部領空附近、介於該國與南韓之間的海域上空，實施聯合飛行訓練。

統合幕僚監部否認演習是為特定事件而舉行，但承認中國戰機近日以火控雷達鎖定日機，以及中俄軍機9日的聯合轟炸機飛行，都是日本周邊安全環境惡化的案例。

對此，美國國務院未具名發言人則強調華盛頓與東京「堅定不移」的同盟關係，並表示這些事件「不利於地區和平與穩定。」

中日關係在日本首相高市早苗上台後急遽惡化，原因是高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時，發表了「台灣有事論」的政治語言，引發北京強烈反彈。

