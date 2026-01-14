美才剛批准出口 路透：大陸海關指示不准輝達H200晶片進口

輝達H200晶片，獲美國總統川普批准，可出口中國大陸。

川普政府本週剛批准輝達人工智慧晶片H200銷往中國大陸，外界關注後續發展。有知情人士透露，大陸海關主管機關已指示第一線關員，不允許H200晶片進入大陸，讓黃仁勳吃了閉門羹。（請聽AI報導。）

根據路透社等外媒報導，除了不允許H200晶片進口；知情人士也透露，中國大陸政府官員週一召集國內科技公司開會，明確指示除非有必要，否則不得購買這款晶片。知情人士指出，官員措辭非常嚴厲，目前基本上是禁止，但未來情勢變化時可能會變。

另外，中國大陸政府本週告知部分科技公司，只有在特殊情況下，才會批准他們採購輝達H200晶片，例如用於大學研究。知情人士表示，中國大陸當局並未說明下達指示的理由，也未表明這是正式禁令還是暫時措施。

H200是輝達第2強大的AI晶片，也是當前中美關係最大的導火線之一。中國大陸企業對這款晶片的需求強勁，目前仍不清楚北京是希望徹底禁止以扶植本土晶片公司，或是仍在考慮設限，還是把這些措施當成與華府談判的籌碼。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。