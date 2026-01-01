美打擊疑似運毒船添8死 海岸防衛隊搜落海生還者

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國軍方今天表示，針對涉嫌運毒船隻的新一波攻擊造成8人死亡。自2025年9月以來，美軍已針對所謂用來走私毒品入美的船隻發動逾30次此類攻擊，造成至少115人喪生。

法新社報導，美軍南方司令部（US Southern Command）宣布，昨、今兩日分別執行了兩波攻擊行動。

根據上傳社群平台X的聲明，昨天有「3艘結伴航行的毒梟船隻」在「國際水域」遭到鎖定。

聲明表示：「首輪接觸時，第1艘船上的3名毒品恐怖分子遭到擊斃，另外2艘船的其餘人員棄船跳海，並趁各自船隻於後續行動遭擊沉之前，遠離船身。」

隨這份聲明發布的影片顯示，多艘船隻在海上並行航行，隨後遭到連環爆炸擊中。

襲擊行動的確切位置，目前尚未公開。先前的攻擊多發生在加勒比海或東太平洋。

軍方表示，已通知美國海岸防衛隊（Coast Guard）「啟動搜救系統」，但未進一步說明其他船上人員的情況。

數小時後，軍方再次發布聲明，說今天對另外兩艘船發動攻擊，造成5人死亡。同樣未說明攻擊發生的地點。

自2025年9月以來，美軍已針對所謂用來走私毒品入美的船隻發動逾30次此類攻擊，但並未提出任何具體證據證明這些目標船隻確實涉入毒品運輸。

路透社報導，不具名美國官員透露，有8人棄船逃生，目前正展開搜尋行動。

美國海岸防衛隊表示，已出動C-130運輸機於事發海域尋找生還者，並協同區域內船隻行動。

這並非川普政府任內首次發生有人在美軍攻擊行動中生還。2025年10月，曾有兩名生還者在美軍攻擊後遣返原國籍。

美軍「擊船不擊人」的作法並非一貫如此。先前曾有消息披露，美軍在2025年9月的一場攻擊中，對一艘疑似走私船發動首輪空襲後，即便有兩名生還者，仍執行了追擊打擊，導致該兩名倖存者最終喪生。（編譯：蔡佳敏）1150101