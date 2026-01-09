美打擊移民又傳意外！37歲白人女駕駛遭擊斃引眾怒 市長轟：ICE滾出去

ICE在明尼阿波利斯開槍擊斃一名37歲白人女駕駛，市長怒轟「他X的給我滾出去」。（翻攝臉書）

美國總統川普上任後加大對於非法移民的打擊，但近日卻傳出在明尼蘇達州的明尼阿波利斯有移民及海關執法局（ICE）的執法人員開槍擊斃37歲的美國公民事件。據報，這是ICE造成的第5起死亡事故，儘管美國總統川普為ICE護航，此事仍引爆當地民眾怒火，市長更怒嗆要ICE「他X的給我滾出去！」

事發背景為何？

據《CNN》等外媒報導，美國時間週三（7日）在明尼阿波利斯發生一起聯邦移民執法人員的槍擊事件，據傳與打擊移民行動有關。

由於明尼蘇達州有逾10萬名來自索馬利亞的移民，該州州長是曾與賀錦麗搭檔參選副總統的華茲（Tim Walz），川普曾多次點名砲轟明洲的非法移民問題，聲稱這些非法移民造成犯罪，批華茲無力解決，聯邦政府也以打擊非法移民為由進駐當地。

事件怎麼發生的？

事發在7日上午，當時ICE執法人員正在進行任務，一名37歲的白人女性芮妮妮可古德（Renee Nicole Good）駕駛一輛SUV，將車輛橫停在道路中央，這時幾名ICE人員從後方朝她的車輛走去，古德見人員靠近試圖開她車門、倒車欲離開，ICE要她下車未果，就對駕駛座上的她開槍射擊，導致死亡。

ICE在明尼阿波利斯開槍擊斃一名37歲白人女駕駛，引發爭議。（翻攝畫面）

這次的案發現場距離2020年非裔卡車司機喬治佛洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸致死的事發地點僅3、4個街區。佛洛伊德之死後續演變成「Black Lives Matter」運動。

聯邦政府為ICE護航 州長批威脅公共安全

美國國土安全部長克里斯蒂諾姆（Kristi Noem）為開槍擊古德的ICE人員給予肯定。國土安全部長聲稱，當時歹徒以車輛作為武器要攻擊執法人員，在生命安全受到威脅的情況下才會選擇開槍，諾姆強調ICE人員開槍是完全合法的。

因ICE執法而不幸身亡的37歲白人女駕駛古德。（翻攝網路）

不過明尼阿波利斯市警察局長奧哈拉（Brian O'Hara）表示，沒有跡象顯示古德是執法單位調查的目標。州長華茲也說，他過去幾週以來一直在警告，川普政府危險且駭人聽聞的行動對公共安全構成威脅，有人會因此受傷，「我們正在目睹以製造恐懼為目的的治理所帶來的後果」。而對於華茲說他沒有事前收到ICE的行動通知，諾姆則否認表示，他們很樂意提供資訊並與州長協調，還呼籲州長和他們一起合作。

各地爆發反ICE抗議 明州市長怒嗆滾出去

這起槍擊事件是去年川普上任後，美國打擊移民以來第5起死亡意外，川普也發聲為ICE人員護航、支持他們的執法，而這也凸顯了當地的聯邦政府的矛盾與衝突，明尼阿波利市出現抗議活動，甚至延燒到紐約、芝加哥等美國各大城市，抗議川普的移民政策，有些地發的ICE辦公室大樓還遭塗鴉、破壞。

美國各大城市爆發抗議ICE的集會活動。（翻攝自YouTube Status Coup News）

由於詳細的事發過程尚待調查釐清，聯邦政府與地方政府各執一詞，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）在記者會上表示會盡一切可能查明真相，為古德伸張正義、討回公道。他也國土安全部說法不實，開嗆ICE「他X的給我滾出明尼阿波利斯」痛批他們以維護安全的名義來到這個城市，做的事情卻完全相反，「這裡不歡迎你們」。

