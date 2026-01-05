美打破國際常規中國恐效仿？前白宮官員：川普重建嚇阻力

川普介入委內瑞拉，在華府被稱為歷史性的行動。《時代雜誌》評論，川普政府打破二戰以來的國際常規，可能被中國與俄羅斯視為一種「可以照做的邀請」。

而在北京常年威脅台灣的情況之下，未來美方若訴諸主權勸阻中國，說服力恐怕將大為削減。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）國防與外交政策研究主任羅根（Justin Logan）也表示，人們不難想像，中國可能在牽強附會的理由下起訴台灣領導人，藉此為對台動武「鋪路」。

不過，前白宮官員則表示，川普政府的行動，反而將嚇阻中國侵略台灣。

前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）說，這是一場美國在全球層面重新建立嚇阻力的行動，對於北京與莫斯科來說，這顯現川普政府對於打造「符合美國利益的安全秩序」，給出明確的承諾。

而前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）則指出，中國向來奉行「不必動武」的脅迫策略，即便中華人民共和國對台動武，美國能否動員國際社會作出回應，也不會取決於美國過去是否忠實遵守國際法。

然而，根據美國民調機構「輿觀（YouGov）」，46%的民眾反對川普政府應對委內瑞拉的方式，比例大過支持的39%。在川普執政即將屆滿一週年之際，這場行動如何說服美國民眾，成為眼前重要課題。

