美托倫斯市長訪臺南 邀赴少棒友誼賽

美國加州托倫斯市陳光豪市長昨（五）日由僑務顧問葉敏芬女士、清華大學邱富源副教授陪同至臺南市政府訪問，邀請臺南市組隊至托倫斯市參加國際少棒友誼賽；市長黃偉哲、體育局長陳良乾、教育局長鄭新輝、新聞處長蘇恩恩熱情接待，雙方也針對城市治理經驗進行分享與交流。

黃偉哲市長表示，臺南是熱愛棒球城市，七月剛舉辦完每二年一次的WBSCU12少棒錦標賽、十月則是辦理巨人盃國際少棒錦標賽；托倫斯市鄰近的洛杉磯有著名的道奇隊，臺南小選手有機會到美國進行友誼賽交流，可增加國際視野及與當地球隊交換球技。黃市長也提及托倫斯市是加州連續蟬連最安全排名城市，臺南同樣致力維持城市整潔與安全，借助科技節省行政流程，很高興雙方能締結友誼市，希望相互學習與分享經驗。

陳光豪市長說，他算是臺南女婿，每次到臺南猶如回家般溫暖，去年二月帶托倫斯團隊參加臺南四百年活動及燈會開幕，也欣賞臺南是個高效率的城市，希望為兩市友誼多努力，陳市長並指出，托倫斯市自二零二四年起於暑假舉辦國際少棒友誼賽為奧運暖身，邀日、韓、美少棒球隊進行培訓與友誼競賽；托市更與洛杉磯道奇隊大谷翔平、山本由伸各自的故鄉日本奧州市、備前市締為友好城市，並於今年八月邀請大谷翔平之父大谷徹擔任教練的奧州市少年棒球隊到托倫斯市進行友誼賽，也邀請臺南少棒球隊到托倫斯練習或進行友誼賽交流。