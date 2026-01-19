美扣南非反潛作戰訓練設備 涉協訓共軍

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Breaking Defense」16日報導，美國先前攔截且扣押由南非運往中國大陸、疑供共軍使用的訓練設備，並指控這些設備違法使用美方軍用技術，以訓練共軍掌握反潛作戰技術。

根據美國司法部聲明，已對2部2024年自「南非測試飛行學院」（TFASA）運交中國大陸，但在中途於新加坡遭查扣的「任務機組訓練器」（MCT），提起沒收訴訟。司法部助理部長艾森伯格發表聲明抨擊，「TFASA披著民用飛行培訓機構外衣，實際上是共軍重要推手，將北約航太相關與受管制技術交付北京當局」。

報導指出，這些MCT被安裝於貨櫃內，屬移動式訓練設備，開發製造過程使用美國公司開發的民用飛行軟體，隨後由TFASA工程師針對反潛能力等國防技術進行數據強化，用來幫助共軍熟悉機載預警和控制系統，以及P-8A等反潛機操作流程。據指出，2套設備幾乎完全模仿P-8A機艙設計。

美國司法部聲明並說，總部位於南非的TFASA，2003年在南非政府支持下成立，利用南非與中國大陸2地設施，長期為共軍提供訓練。2023年6月即遭美商務部將其與多家子公司、關係企業，以「利用歐美與北約（NATO）資源為『中』軍事飛行員提供訓練」為由，列入制裁清單。

值得注意的是，TFASA涉嫌協訓共軍的行為，早已引發西方國家關注，2022年澳洲執法機關便曾搜查TFASA營運長哈特利的住所。而目前，英國和澳洲也宣布取締協訓中共飛行員的退役飛官。英國更規劃修改法律，阻止前飛官為飛行學校等中介機構工作，避免危害西方國家安全與利益。

美國查扣自南非運往中國大陸，擬訓練共軍的反潛訓練設備。（取自美國司法部網站）