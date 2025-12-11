美扣押委國油輪 馬杜洛批干預

記者潘紀加／綜合報導

美國總統川普10日證實，在委內瑞拉外海扣押1艘大型油輪，強調執行此次行動的理由「非常充分」；委國政府稱此舉是「公然搶劫」，其總統馬杜洛也公開要求美國停止干預該國內政。

川普宣布扣押油輪的時機，正值挪威奧斯陸頒發諾貝爾獎之際；馬杜洛的主要政治對手馬查多獲和平獎，雖未親自領獎，但稍後無預警現身挪威。美官員指出，這起扣押事件發生在國際水域，該油輪原定駛往古巴，最終目的地是亞洲。

美國司法部長邦迪隨後在社群平臺發布影片，指美國聯邦調查局（FBI）、國土安全部和海岸防衛隊在美軍支援下，對1艘已遭美方制裁、用於運送委國及伊朗原油的油輪，共同執行扣押行動。

委國政府對此發表聲明強烈譴責，稱此舉是「公然搶劫」及「國際海盜」行徑；總統馬杜洛也在集會場合要求美國停止對該國與拉丁美洲地區的干預。

美軍9月初在加勒比海展開反毒行動以來，已對20多艘船隻發動致命打擊，造成至少87人死亡。

美國10日在委內瑞拉外海扣押1艘大型油輪，指該油輪涉及非法石油運輸。（達志影像／美聯社）