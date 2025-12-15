美扣押油輪緊張升級 委內瑞拉區域盟友表態力挺

委內瑞拉的地區盟友14日在峰會中支持委內瑞拉政府，譴責美國總統川普(Donald Trump)政府上週扣押委內瑞拉油輪。

美國10日在委內瑞拉海岸附近扣押「船長號」(Skipper)油輪，標示著自美國在2019年祭出制裁以來，首次扣押委內瑞拉油輪。

左派的加勒比海與拉丁美洲國家聯盟─美洲波利瓦人民聯盟(ALBA)舉行視訊會議，表達對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的支持，正值美國在加勒比海南部的軍事集結升級之際。

古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)在峰會中說，拉丁美洲和加勒比地區如今面臨了先前數十年來不曾有過的威脅。尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)則在提及美國扣押油輪時高呼「他們是竊賊」。

隨著委內瑞拉石油出口大幅滑落，原已供電吃緊的古巴面臨失去供應的風險，這起扣押事件可能會影響到整個地區。

川普政府並不承認自2013年以來掌權至今的馬杜洛，是委內瑞拉的合法領袖。隨著美國對委內瑞拉沿海、以及東太平洋海域的疑似販毒船隻發動致命打擊，這個地區緊張加劇。馬杜洛則表示，川普試圖要推翻他。

馬杜洛在峰會中呼籲ALBA，反抗他所稱的、對這個地區的非法干預。 (編輯:柳向華)