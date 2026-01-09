美扣押第5艘油輪！川普持續施壓委國臨時政府 迫使「黑暗船隊」停工

華爾街日報報導，美國官員指出，美國海岸防衛隊9日清晨登上第五艘與委內瑞拉有關的油輪，並持續監視其他試圖避開美方封鎖的油輪，這些船隻往返委內瑞拉且受到美方制裁。

官員和航運安全和追蹤公司Vanguard指出，美國海岸防衛隊登上的船隻名為奧林納（Olina）。這艘船先前名為Minerva M，因涉及運輸俄羅斯石油受到美國制裁。美國幾天前也曾扣押一艘懸掛俄國國旗且由俄國海軍護送的油輪，升高美俄緊張局勢。

追蹤國際航運資訊的「海洋交通」（Marine Traffic）網站指出，奧林納號掛的是東帝汶國旗，它去年11月中最後一次回傳位置，是位於委內瑞拉海岸附近。

川普政府近期以扣押油輪行動對委內瑞拉臨時政府施壓，意圖迫使所謂的「黑暗船隊」停止運作。黑暗船隊由約1000艘船組成，透過各種欺瞞手段，暗中運送受制裁的非法石油。

委內瑞拉約70%石油出口仰賴受制裁船隻，以規避美國對該國石油業的制裁。美國司法部正投入更多資源進行扣押行動，並在近幾周擴大相關作業，顯示未來可能有更多船隻遭扣押。

