美扣押第5艘油輪 川普：船上石油將由美國出售

美國總統川普活捉委內瑞拉前總統馬杜洛後，對委國施壓仍不停歇，美國9號在加勒比海水域再扣押了一艘油輪「歐林娜號」，這已經是近幾週內的第5艘。川普表示，油輪將被帶回委內瑞拉，船上的石油則將由美國出售。

川普促投資委國「千億美元」 美石油巨頭「冷淡」

美國總統川普9號在白宮會見石油公司高層，宣稱委國投資能獲得完全的安全保障，並呼籲投入至少1千億美元。

不過與會公司代表態度謹慎，埃克森美孚執行長表示，公司在委國資產已經被沒收過兩次，若要再投資第三次，委國必須做出明確改革。

委向美讓步「釋大量囚犯」 雙方商討重啟大使館

前總統馬杜洛被抓下台後，美委關係出現轉變，委國8號順應川普的要求，宣布釋放大量囚犯跟政治犯，美委雙方目前也正商討重啟大使館的可能性。

廣告 廣告

委內瑞拉代理總統對內則宣稱，重啟使館有助於在外交層面挑戰美國，以便營救前總統馬杜洛跟妻子。

國際中心／吳連哲 編撰 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

反政府示威傳60死...川普：伊朗麻煩大了 哈米尼控示威者是為取悅川普

23年首見！AI商機助攻 台灣去年出口破6千億美元「超車新加坡」

聯準會短期利率不變、川普關稅未判決 美股四指數收盤紅