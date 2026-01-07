美扣押2艘委內瑞拉「影子艦隊」油輪 俄羅斯譴責

美國扣押了一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪，和另一艘與委內瑞拉有關的船隻。

美國聲稱，扣押了兩艘和委內瑞拉有關的油輪，其中一艘懸掛俄羅斯國旗。俄羅斯外交部已經要求美國，將扣押油輪上的俄羅斯公民送回祖國。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，俄羅斯交通部證實，美軍登上懸掛俄羅斯國旗、與委內瑞拉有關的油輪「馬里納拉號」之後，他們和這艘船失去聯繫。俄羅斯交通部譴責了這次行動，補充指出，根據1982年《聯合國海洋法公約》，「任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內合法註冊的船隻使用武力」。美國沒有簽署這項公約。

英國國防部指出，英國向美國提供支持，協助美國在大西洋，扣押了一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪。俄羅斯官方媒體報導，俄羅斯外交部要求美國確保對油輪上的俄羅斯公民給予人道和有尊嚴的待遇，不得阻礙他們返回俄羅斯。

CNN報導，「馬里納拉號」先前被稱為「貝拉一號」，上個月美軍曾經試圖在委內瑞拉附近攔截這艘受到制裁的船隻，但貝拉一號掉頭逃走，美軍沒有登船，隨後俄羅斯正式向美國提出外交請求，為這艘船取了新名字「馬里納拉號」，要求美國停止追捕。俄羅斯外交部表示，莫斯科正在密切關注美國扣押「馬里納拉號」一事。