美扣油輪引爆國際緊張! 不敢打美軍 普丁警告將攻擊「這2地方」反制.....

俄羅斯總統普丁近日對美國發出強硬警告，要求美方特種部隊立即釋放先前扣押的俄羅斯油輪，否則俄方將在歐盟國家或太平洋地區發動報復性打擊。此番言論使本已緊繃的俄美關係再度升溫。

本（1）月初，美國在北大西洋扣押一艘俄羅斯註冊油輪「Marinera」，作為打擊俄羅斯「影子艦隊」規避西方石油制裁行動的一環。後續俄方官員當時強烈譴責此舉，警告恐導致局勢升級，但未明確點出具體的報復地點。此次普丁公開點名可能在歐盟或太平洋地區採取行動，被外界視為警告層級明顯升高。

烏克蘭在黑海海域上襲擊俄羅斯「影子艦隊」，據消息，有至少 4 艘大型油輪在諾沃羅西斯克附近海域遇襲。 圖：翻攝自 X

另一方面，英國也正考慮進一步加大對俄制裁力道。據《泰晤士報》引述英國政府消息人士指出，倫敦當局不僅評估扣押俄羅斯影子艦隊油輪，還研究出售沒收石油，並將所得資金用於對烏克蘭的軍事援助。相關部門目前正分析此一方案在法律與國際程序上的可行性。

報導指出，影子艦隊是俄羅斯為規避西方制裁而動用的老舊、缺乏保險的油輪，自 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已運載價值超過 240 億美元的石油貨物。英國方面預期，未來數日內將有兩艘相關油輪通過英吉利海峽，可能成為首批鎖定目標。

不過，該計畫能否實際推動仍存變數。支持者認為，這是同時削弱俄羅斯財政、強化烏克蘭軍力的巧妙制裁，反對者則質疑其合法性與可能引發的國際爭議。目前英國政府尚未公布具體實施細節。

