美批世衛忽視台灣諍言 莊人祥：全世界的損失

美國在22日退出世界衛生組織（WHO），美國衛生部長小羅勃甘迺迪批評，世衛已背離創建初衷，並指責在COVID-19爆發期間失職；副部長歐尼爾也指出，世衛在2019年時忽略台灣警告，假裝台灣不存在，不僅無視嚴謹科學，甚至還鼓吹封城。

不過世衛祕書長譚德塞點名小羅勃甘迺迪說法反擊，「事實是，雖然世衛建議使用口罩，保持距離，並接種疫苗，但從未建議各國強制人民佩戴口罩或接種疫苗，也從未建議封城。」

世衛專家范科霍芙也反駁歐尼爾指出，當時她作為COVID-19技術負責人，擁有第一線經歷，事實是世衛在2019年12月31日在武漢偵測到疫情訊號，台灣並未發出警告，而是在同一天向世衛索取料資。范科霍芙強調，世衛並未忽視台灣，沒有忽視科學，更從未建議封城。

廣告 廣告

新冠疫情期間，衛福部常務次長莊人祥擔任中央流行疫情指揮中心發言人長達1121天，他回顧2019年12月31日，在網路上發現說武漢有7例「非典型肺炎」，因為有當初SARS的經驗，「我們高度懷疑是人傳人」，並寫信向WHO求證，不過對方僅告知已將信件轉給專人處理，並未獲得訊息的確認。

被問到是否認為WHO忽略台灣？莊人祥直言，「WHO忽略台灣提出的諍言，這是對全世界的損失。」

對此，外交部發言人蕭光偉表示，WHO經過多年後應該清楚認知，為了全人類的公共利益，不應刻意遺漏任何一人或任何國家，這不僅關係台灣2300萬人的健康安全，也攸關全球防疫體系的完整性。

外交部強調，即使美國退出WHO，但台灣爭取以觀察員身分參與世界衛生大會，並全面參與WHO各項會議與機制的目標與方向不會改變。