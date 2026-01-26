美批世衛「忽視台灣存在」！WHO回應惹議
[NOWnews今日新聞] 美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這是美方回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職表現。美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）更直言，WHO在疫情爆發前忽視台灣的示警，假裝台灣不存在。未料，世界衛生組織流行病學專家范科霍芙回應時宣稱台灣沒有警告。
美國總統川普於2025年1月20日簽署行政命令，正式宣布美國退出世衛組織。聯合國於同年1 月22 日收到通知，依規定於收到通知後一年退出，美國的正式退出日期訂於今年1月22日。
歐尼爾在社群平台X上發文提到，世界衛生組織在2019年無視台灣發出的早期新冠疫情警告，假裝台灣不存在，無視嚴謹的科學，並進一步讓封鎖事態升級。
他強調，美國將繼續在沒有日內瓦歐盟官員參與的情況下，就傳染病問題進行國際協調工作
世衛COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）於X轉發歐尼爾的推文，批評歐尼爾所說「完全不實」，她聲稱，身為COVID19-技術負責人，首先經歷了WHO在2019年12月31日就偵測到了中國武漢的訊號。「台灣方面並沒有警告我們，他們當天向我們索取資訊。我們沒有忽視台灣，我們也不會忽視科學，世衛組織也從未建議封城。」
回溯至2020年4月11日，當時疫情指揮中心曾公開針對世界衛生組織(WHO)否認我國曾警告COVID-19(武漢肺炎)可能人傳人一事回應，疾病管制署自網路上得知，在中國武漢市發生至少七例非典型肺炎(atypical pneumonia)。中國慣稱SARS為「非典型肺炎」，此為冠狀病毒引起嚴重人傳人的疾病。
疾管署當時提到，由於SARS的經驗，讓他們對本次疫情訊息感到高度警惕，因此隨即在2019年12月31日以電郵方式通報世界衛生組織(WHO)國際衛生條例(IHR)聯繫窗口，要求其提供進一步資訊。由於當時疫情資訊不明，各項傳聞紛紛，為使各方能有高度警覺，尤其相關疫情爆發時序已接近有大量人流移動之中國春節。為求慎重，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。但我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。
疾管署同時也聯繫中國疾病控制中心，希望取得更多疫情資訊。惟WHO IHR聯繫窗口僅回覆稱，已將我資訊轉給相關單位；中方則僅提供我方一則新聞稿。
疾管署當時強調，由於強烈懷疑已有人傳人現象，且無法透過既有管道獲得釐清，政府隨即於通報確認同日，依據有人傳人可能性的處理程序，啟動邊境檢疫強化措施，並針對從武漢入境班機派員進行登機檢疫作業
更多 NOWnews 今日新聞 報導
最大金主說再見！美國今將正式退出WHO 尚欠8.2億元會費未結清
台男柬埔寨運毒出事了！想躲警察卻自撞民宅身亡 3同夥照曝光
黃金價格一度破5100美元！白銀直逼108大關 高盛看今年趨勢
其他人也在看
美國正式退出WHO！秘書長譚德賽：美方理由「並非事實」
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導美國本週正式宣布退出世界衛生組織（WHO）。WHO秘書長譚德賽表示，此舉將使美國自身及全球公共衛生環境更加不安全，並在社...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
美國正式退出世衛組織！批疫情時「靠攏中國」處置失當 2.6億美元會費不甩
即時中心／林韋慈報導根據外媒綜合報導，美國衛生與公共服務部（HHS）昨（22）日宣布，美國已正式退出聯合國旗下的世界衛生組織（WHO），並且批評世衛組織對Covid-19疫情的應對失當。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
美國退世衛批忽視台灣COVID預警 世衛專家繼續拗
（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）美國退出世衛，引發社群筆戰。美國衛生部副部長歐尼爾於X指出，世衛 2019年忽視台灣發出的COVID-19早期示警，也假裝台灣不存在。但世衛專家范科霍芙則說，世衛2019年底偵測到病毒時，台灣並未提供預警，而是前來索取資料。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
美退出WHO批「假裝台灣不存在」忽視新冠警訊 WHO官員、譚德塞矢口否認
美國已在本月22日正式退出世界衛生組織WHO，痛批WHO在新冠疫情期間失職，美國衛生部副部長歐尼爾更明言「WHO假裝台灣不存在，忽視台灣2019年提出的新冠早期示警」。不過WHO的新冠專家和祕書長譚德塞皆否認美國的指控，聲稱美國退出的理由並不屬實。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前 ・ 7則留言
美退出WHO原因曝！CDC主任因1事批世衛「假裝台灣不存在」
美國正式退出世界衛生組織WHO，同時批評世衛嚴重失職，COVID-19疫情期間忽視台灣發出警訊，假裝台灣不存在，成為美國退出的一大原因。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'台視新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 1則留言
美國正式退出WHO「原因曝光」 川普政府：世衛假裝台灣不存在！
[Newtalk新聞] 美國退出世界衛生組織（WHO），受到全球關注。美國總統川普（Donald Trump）去年初剛上任就透過行政命令向外界宣告，美國將退出WHO，本月22日通知滿1年，美國正式退出。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）直言，現在的WHO根本毫無用處，疫情期間更嚴重失職，像是2019年台灣早就對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發出示警，但WHO卻假裝台灣不存在，錯失防疫先機，成為美國退會的重要原因之一。 川普政府本月22日正式宣布美國退出WHO，理由之一是因為「WHO在武漢肺炎疫情期間的失職」，包括「阻礙關鍵資訊即時且準確地共享」，WHO還試圖掩蓋這些失敗舉措。歐尼爾在社群平台X（前推特）發文寫道，WHO在武漢肺炎疫情期間嚴重失職，其中包括未能即時、透明分享關鍵資訊，甚至對來自台灣的早期疫情示警視而不見，假裝台灣不存在，還背離嚴謹科學，在疫情期間實質胡亂為中國的封城政策背書。直接錯失了防疫先機，導致疫情後續在全球失控蔓延。 歐尼爾強調，美國未來仍會就國際傳染病議題持續與各國合作，但不再透過世衛體系進行。歐尼新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
李東憲遭註銷台灣身分 改名「中國館長」現況曝光
李東憲遭註銷台灣身分 改名「中國館長」現況曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 6則留言
北京攤牌了！要求藍營擋國防預算 喊話國民黨實質作為 傳中國開條件 要求兩岸論述中抹除中華民國 自由不是免費的 台灣要靠自主防禦｜全球聊天室｜#鏡新聞
美國在台協會AIT處長谷立言說：「自由不是免費的」，台灣如何強化自我防禦能力，也成了美國關注重點。近期美國聯邦眾議院通過「國防撥款法案」，加速對台軍售流程，與台灣建立「準同盟關係」。然而，1.25兆的國防特別預算條例，卻連續八度被在野黨封殺，遲遲無法付委審查。有平面媒體報導，背後恐怕與國民黨想推動的「國共論壇」，以及「鄭習會」有關。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 9則留言
美執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市最近再發生邊境執法人員擊斃公民的事件，再度引發公憤。美國總統川普今天表示，他將派遣主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼前往明州處理此事。中央社 ・ 9 小時前 ・ 11則留言
柯文哲想用「人工生殖法換軍購案」！民進黨拒絕 萬人讚：謝謝守護女性
總預算案與國防軍購案持續卡關，朝野陷入僵局。昨（25）日前民眾黨主席柯文哲自爆，日前與民進黨總召柯建銘會面時曾建議：「你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我處理」，但因為民進黨不願意，使得這項說法未果。對此，就有網友忍不住發文感嘆「謝謝民進黨守護女性」，一句話吸引上萬網友點讚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3則留言
新／遭控長期霸凌女警害崩潰！台中第二分局說話了
新／遭控長期霸凌女警害崩潰！台中第二分局說話了EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
春節遊日注意？中方發警告「避免前往日本」 台灣網友：治安比中國好
日本旅遊安全嗎？農曆春節將近，不少國人正準備赴日旅遊，但中國外交部與駐日使領館卻於今（26）日罕見發布「避免前往日本」的強烈警告。中方透過「領事直通車」聲稱日本近來治安不靖，加上地震頻傳，研判面臨「嚴重安全威脅」。此舉引發網友熱議，台灣網友紛紛狠酸：「日本治安再差，也比中國街頭隨機傷人安全！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4則留言
一票人洗頭錯了！美髮師曝「沒有油臭味」關鍵 網驚：30歲才知道
洗頭髮是許多人每天洗澡都會做的事情，不過正確的洗髮步驟，除了能夠清潔頭皮，還能保持頭皮沒有油味。一位女子近日表示，自己每天洗頭都很用力搓洗兩遍、各5分鐘以上，但隔天都會有油味，不像美髮店洗頭一樣持久，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議。有美髮師則說明，洗頭時不能在頭皮起泡，而是把泡沫均勻搓開、洗到每個地方，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
《晨間解盤》結構沒敗象 3類柴火旺
【時報-台北電】周一台股開高走高、再創歷史新高，終場指數上漲103點，漲幅0.32%，收在32064，成交金額萎縮至7246億元。在最新美股走勢部份，本周聯準會利率會議即將登場，重量級公司陸續公佈最新財報，包括蘋果、Meta、微軟，以及全球記憶體晶片雙雄SK海力士與三星電子，周一美股呈現小漲小跌，道瓊、標普上漲0.64%、0.5%，那斯達克指數上漲0.43%，費城半導體則是小跌0.39%，台積電ADR小跌0.65%。 凱基投顧表示，周一台股開高後維持盤堅、續創歷史新高，成交金額稍稍萎縮，惟仍達7000億元以上，均線、指標、量能皆有利於短多，中長多又有量能趨勢已經來到新里程碑的量先價行保護，即便短線正乖離過大、指標過熱或有震盪，偏多趨勢不易扭轉，回檔空間應該有限，甚至常常在盤中交待完畢，操作心態逢拉回仍須偏多。 觀察台股盤面結構，凱基投顧分析，台股近期盤面賣壓適度消化、買盤適時承接，結構沒有出現敗筆，在個別族群部份，低軌衛星、半導體封測、太陽能短多最具延續性，電子個別族群聚焦記憶體相關、低軌衛星、半導體封測、太陽能、機器人、砷化鎵、晶圓代工成熟製程；非金電聚焦塑膠、工具機、化學生技、玻纖時報資訊 ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
霍諾德徒手登頂101 莊翠雲：僅提供場地 財政部及台北101均零出資
美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，財政部長莊翠雲今天（26日）表示，財政部及台北101均沒有提供任何經費、資金或贊助，台北101只是提供場地並進行相關協調，就讓世界看到台灣與國旗飄揚。Yahoo即時新聞 ・ 19 小時前 ・ 152則留言
國家隊出手倒貨！4檔人氣高息ETF慘被提款17億 「巨嬰」年化配息率破5%遭連24砍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周五盤中再創新高32042.44點，終場收在31961.51點，周線上漲552.81點，漲幅1.76%。根據「玩股網」資料，「國家隊」八...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
中職／小龍女異動 Queena、小珍奶、星岑、米奇、柳柳共5人離隊
味全龍隊今天宣布Dragon Beauties小龍女成員異動，星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離開小龍女團隊。 龍隊發布相關訊息如下： 「謝謝妳們這些日子，作為小龍女的一...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前 ・ 發表留言
中職》味全龍小龍女成員異動 星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳合約期滿離隊
味全龍球團今天（26日）公告，Dragon Beauties小龍女成員星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離開小龍女團隊。Yahoo運動 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
「畫一隻雞」白安開唱！請到超大咖嘉賓驚喜現身 開心回到長大的地方
白安舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台北場，於 Zepp New Taipei 熱鬧開唱，這也是她本次巡演的第 8 站。回到成長的城市演出，白安難掩興奮直呼：「很開心回到長大的地方，唱歌給你們聽！」台北場不僅吸引大批歌迷到場力挺，白安的家人也全員現身支持，包括媽媽在內的親友團坐鎮台下，讓她倍感溫暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
國民黨批台美關稅「掏空台灣」 黃暐瀚揭矛盾：產業界若求放行 藍營擋不擋？
台美關稅協議引發政壇風暴，國民黨主席鄭麗文抨擊協議將「掏空台灣」。黃暐瀚指出，若在野黨認定協議有害，理應直接在國會阻擋；然而面對 15% 優惠關稅對八大產業帶來的國際競爭力，產業界的真實聲浪將成為檢驗藍營把關立場的關鍵矛盾 。風向台灣 ・ 17 小時前 ・ 27則留言