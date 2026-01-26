美批世衛「忽視台灣存在」！WHO回應惹議

▲世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria VanKerkhove）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這是美方回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職表現。美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）更直言，WHO在疫情爆發前忽視台灣的示警，假裝台灣不存在。未料，世界衛生組織流行病學專家范科霍芙回應時宣稱台灣沒有警告。

美國總統川普於2025年1月20日簽署行政命令，正式宣布美國退出世衛組織。聯合國於同年1 月22 日收到通知，依規定於收到通知後一年退出，美國的正式退出日期訂於今年1月22日。

歐尼爾在社群平台X上發文提到，世界衛生組織在2019年無視台灣發出的早期新冠疫情警告，假裝台灣不存在，無視嚴謹的科學，並進一步讓封鎖事態升級。

他強調，美國將繼續在沒有日內瓦歐盟官員參與的情況下，就傳染病問題進行國際協調工作

世衛COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）於X轉發歐尼爾的推文，批評歐尼爾所說「完全不實」，她聲稱，身為COVID19-技術負責人，首先經歷了WHO在2019年12月31日就偵測到了中國武漢的訊號。「台灣方面並沒有警告我們，他們當天向我們索取資訊。我們沒有忽視台灣，我們也不會忽視科學，世衛組織也從未建議封城。」

回溯至2020年4月11日，當時疫情指揮中心曾公開針對世界衛生組織(WHO)否認我國曾警告COVID-19(武漢肺炎)可能人傳人一事回應，疾病管制署自網路上得知，在中國武漢市發生至少七例非典型肺炎(atypical pneumonia)。中國慣稱SARS為「非典型肺炎」，此為冠狀病毒引起嚴重人傳人的疾病。

疾管署當時提到，由於SARS的經驗，讓他們對本次疫情訊息感到高度警惕，因此隨即在2019年12月31日以電郵方式通報世界衛生組織(WHO)國際衛生條例(IHR)聯繫窗口，要求其提供進一步資訊。由於當時疫情資訊不明，各項傳聞紛紛，為使各方能有高度警覺，尤其相關疫情爆發時序已接近有大量人流移動之中國春節。為求慎重，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。但我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。

疾管署同時也聯繫中國疾病控制中心，希望取得更多疫情資訊。惟WHO IHR聯繫窗口僅回覆稱，已將我資訊轉給相關單位；中方則僅提供我方一則新聞稿。

疾管署當時強調，由於強烈懷疑已有人傳人現象，且無法透過既有管道獲得釐清，政府隨即於通報確認同日，依據有人傳人可能性的處理程序，啟動邊境檢疫強化措施，並針對從武漢入境班機派員進行登機檢疫作業

