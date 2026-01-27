美批世衛「忽視台灣COVID早期警訊」 WHO駁：台灣並沒有警告我們

美國22日正式和世界衛生組織（WHO）分道揚鑣，並痛批他們嚴重失職，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）更在X上發文點名，世衛2019年無視台灣發出的早期新冠疫情警告，假裝台灣不存在，並無視嚴謹科學推行封控措施。對此，世衛做出了回應。

WHO流行病學家、COVID-19 緊急應變經理暨技術負責人范克霍夫（Maria Van Kerkhove）轉發歐尼爾的推文，強調他的言論「全是不實指控」，自己以COVID-19 技術負責人的第一手經驗明確說明，「WHO早在 2019 年 12 月 31 日就已偵測到中國武漢的疫情訊號，台灣並沒有警告我們，而是在同一天向WHO詢問相關資訊。」

最後，她強調，我們從未忽視台灣，我們也不會忽視科學，而且世界衛生組織從未建議實施封城。

責任編輯／陳盈真

