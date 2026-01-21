美批准售星國P-8A巡邏機 強化海上防衛能力

（中央社記者吳昇鴻新加坡21日專電）新加坡國防部長陳振聲去年訪美時，重申與美方緊密國防事務關係和互利的夥伴合作。美國國防安全合作署今天在官網發布聲明，批准向新加坡出售總值約23.16億美元的P-8A海上巡邏機及相關裝備，並指海上作戰力量有助提升星國應對威脅。

美國國防安全合作署（DSCA）聲明指出，這項軍售措施將「透過提供具備威懾力的海上作戰力量，提升新加坡應對當前及未來威脅的能力」。但聲明暫未明指出售數量。

新加坡國防部長陳振聲去年9月會見美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）時，重申新加坡與美國之間長期緊密的國防事務關係和互利的夥伴合作，並宣布新加坡武裝部隊將分階段更新海上防衛能力，第一步是採購4架波音P-8A巡邏機，以加強新加坡在海上掌握作戰局勢和應對潛艇威脅的能力。這些新飛機將取代使用逾32年的福克50型（Fokker 50）巡邏機。

雙方當時亦歡迎進一步合作以應對新威脅，包括展開聯合研發工作、打擊恐怖主義。

聯合早報今天報導，新加坡將成為東南亞首個使用P-8A的國家。陳振聲曾在受訪時表示，首批P-8A預計在2030年初投入服役，未來也將引入其他平台與P-8A相互配合，建構更全面的監測與應對體系。

除了巡邏機，新加坡擬向美國採購防護系統組件等多項任務系統與配套裝備。2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）去年5月底至6月初在新加坡舉行，當時赫格塞斯赴新加坡首度對外說明美國在印太地區國防政策的展望，受到各界矚目。

根據新加坡外交部2日發布的新聞資料，新加坡總理黃循財與美國總統川普（Donald Trump）通話時提及，今年適逢新加坡與美國建交60週年。對於美方邀請新加坡出席在佛羅里達州邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會，黃循財指出，新加坡將發揮建設性角色，並為彼此在成長與穩定方面的共同議題做出貢獻。

黃循財當時表示，期待今年底訪美、見證雙邊關係中的重要里程碑，並在人工智慧、網路安全及民用核能等新領域深化合作。（編輯：韋樞）1150121