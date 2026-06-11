美批准對南韓軍售AIM-120C-8「先進中程空對空飛彈」

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記者丘學陞／綜合報導

美國國務院10日宣布，批准向南韓循「對外軍售」（FMS）模式，出售AIM-120C-8「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），藉此維繫南韓戰機制空戰力，確保朝鮮半島安全。

美國務院表示，已批准南韓向美方採購AIM-120C-8等請求，預計將包含70枚AIM-120C-8、2具飛彈尋標器組件；另外還有後勤維護、軟硬體與服務支援、運輸等，預估總金額上看2.92億美元（約新臺幣92.38億元），待美國國會同意後，即可啟動採購計畫。

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AIM-120C-8為AIM-120系列空對空飛彈中較新的版本，其射程延長至約160公里、導引性能也有所提升，其優異性能使其成為美軍與盟國現役主力空對空飛彈之一。

南韓「韓蓮社」報導則說，AIM-120C-8可裝備於南韓空軍F-15K、KF-16、F-35A等多型戰機，有助於維繫其制空戰力，同時透過與美軍採用同型飛彈，亦有助於增進作業互通性，共同維繫區域空中安全。

美國批准南韓採購AIM-120C-8空對空飛彈，維繫制空戰力。圖為南韓空軍F-35A進行AIM-120實彈射擊。（達志影像／美聯社資料照片）