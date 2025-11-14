美批准對台軍售案！將提供F-16等戰機零件 外交部感謝：履行對台安全承諾

美國聯邦政府歷經史上最長的關門停擺落幕，美國國務院旋即批准數個軍售案，當中包括向台灣出售總價值約3.3億美元（換算約莫新台幣102億餘元）的空軍「非標準航材零附件」，為美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，首次宣布對台軍售。對此，我國外交部今（14）日回應，誠摰感謝美國行政部門與國會跨黨派的支持，顯示美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。

美國國務院於美東時間13日公告，已決定批准向台灣出售包含F-16戰機、C-130運輸機和IDF戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務。國防安全合作局（DSCA）說明，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持相關戰機的戰備狀態，而台灣要將軍售內容整合不會有任何困難，軍售也未影響區域內軍事平衡。

外交部今日下午發布新聞稿表示，收到美國政府正式通知，確認行政部門已知會國會，將對台灣出售總價值約3.3億美元的空軍非標準航材零附件。此項軍售再次彰顯美國依據《台灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾。外交部轉述，外交部長林佳龍表示歡迎，並誠摰感謝美國行政部門與國會跨黨派的支持，顯示美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。

外交部指出，此次軍售是新任川普政府首次宣布對台軍售，延續美方軍售常態化政策，並落實對提升台灣防衛能力與韌性的承諾。美方高層也多次強調，將持續維護台海和平穩定，並反對片面改變現狀。而面對中國軍力不斷擴張，及頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁行徑，台灣也將秉持守護和平與自由的信念，展現自我防衛的堅定決心。

外交部提到，總統賴清德先前已宣布，台灣國防預算將於2026年提升至國內生產毛額（GDP）的3%以上，並於2030年達到5%。外交部強調，台灣將深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

總統府感謝美方落實《台灣關係法》與六項保證

針對美方批准對台軍售案，總統府發言人郭雅慧今（14）日表示，誠摯感謝美國政府依據《台灣關係法》與「六項保證」的堅定承諾，延續對台軍售常態化政策，進一步強化台美安全合作關係，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性。

郭雅慧表示，本次軍售是本屆川普政府首度宣布對台軍售。台美雙方安全夥伴關係的深化，是印太地區和平穩定的重要基石。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，我國明年度國防預算按照北約標準將達到GDP 3%以上，並可望在2030年前達到GDP 5%。我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

郭雅慧強調，民主台灣作為印太地區和平穩定的樞紐、國際社會負責任的一員，將堅定與理念相近民主友盟國家站在一起，共同嚇阻威權主義的擴張，捍衛民主自由價值，致力於維持現狀，確保區域的和平穩定與繁榮發展。

