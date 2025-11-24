美批准新款女性碰撞測試假人 有助完整評估車禍傷害風險

美國運輸部20日宣布，已批准新型女性汽車撞擊測試假人「THOR-05F」規格，運輸部長達菲（Sean Duffy）並強調，THOR-05F是首款以女性解剖構造進行開發的測試用假人。

美聯社報導，美國持有駕照的女性與男性數量相當，但研究發現，在車輛正面碰撞事故中，女性受傷的機率比男性高出73%、死亡風險也高17%，且更容易發生骨盆與肝臟損傷，但現今在進行車輛撞擊測試時，通常僅將女性人偶放在副駕駛座或後座進行模擬，並未放在駕駛座進行模擬。

廣告 廣告

報導進一步指出，至今美國的車輛碰撞測試，多數仍使用1970年代開發的「Hybrid III第50百分位」款式假人，該款人偶是以該年代美國男性的平均身材（即第50百分位），即175公分、78公斤進行設計；女性款人偶則僅將模型等比例縮小後，裝上橡膠外罩模擬胸部，設定的身高為152公分、體重50公斤，但結構基本上與男款假人相同。

根據美國運輸部公布的文件，和舊款Hybrid III的女性人偶相比，THOR-05F假人的頸部、鎖骨、骨盆和腿部形狀都不同，更能夠反映男女間的生理差異。此外THOR-05F的設計還能夠多向彎曲與扭轉、脊椎部位更靈活，且設有超過150個感測器，能夠蒐集到比現有假人多3倍的撞擊測試數據。

運輸部認為，透過該模型可以更完整地評估女性在車禍時，腦部、胸部、腹部、骨盆及下肢的受傷風險，也可更了解安全帶與氣囊對女性的保護效果，有助於降低車禍死亡人數。

不過由汽車保險公司與保險協會資助的非營利組織「公路安全保險協會」（IIHS）認為，有研究發現，近年男性與女性在車禍中的受傷風險差距已明顯縮小。

IIHS的發言人喬楊（Joe Young）指出，這與車輛使用更完善的安全帶等約束系統，以及潰縮區設計的普及有關，也就是讓部分車體吸收撞擊，藉以保護車內人員，「雖然我們會持續評估新技術，但目前沒有計畫調整碰撞測試中使用的假人。」

運輸部說明，待相關法規通過後，便會考慮將新款假人納入新車安全評等、聯邦車輛安全測試；但《紐約時報》認為，該款人偶是否會被各種汽車安全測試採用仍是未知數。

《衛報》指出，除美國外，澳洲與瑞典等國的相關測試，近年來皆已陸續採用新型的女性假人。