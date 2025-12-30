美批准軍售丹麥巡邏機 嚇阻威脅

記者賴韋廷／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）29日宣布，國務院已批准一項價值18億美元（約新臺幣563.7億元）對丹麥軍售案，包括出售最多3架P-8A「海神」海上巡邏機及相關系統，以強化北約盟友的海上巡邏能量。

新加坡《海峽時報》報導，美國務院已批准向丹麥出售P-8A海上巡邏機及多款配套系統，涵蓋感測器、航電零件、作戰系統軟體和其他後勤服務等，將由波音公司承包。國務院並指出，該項軍售旨在強化丹麥應對潛在威脅的嚇阻能力，同時增進丹麥部隊與美軍和北約盟友部隊作業互通性。

DSCA在公告中表示，該項軍售將「透過提升北約盟友的安全，支持美國外交政策與國家安全目標」，並直指丹麥是「歐洲政治穩定與經濟進步的力量」，顯示美國仍將丹麥視為其外交及國防政策中的要角，並持續推動相關軍售，以維繫其防衛能力。

美國總統川普日前再次強調，丹麥所屬北極島嶼格陵蘭的戰略地位重要，更於21日任命路易斯安那州州長蘭德瑞出任格陵蘭特使，以推動將格陵蘭納入美國領土的構想；丹麥則為此召見美國大使表示抗議，兩國關係因格陵蘭問題陷入緊張。

美國務院批准向丹麥出售3架P-8A海上巡邏機，增進海上巡邏能量。圖為美軍同型機。（取自DVIDS網站）