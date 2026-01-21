美批准軍售新加坡P-8A海上巡邏機 深化戰略合作

記者賴名倫／綜合報導

美國「國防安全合作局」（DSCA）20日宣布，美國國務院已批准循「對外軍售」（FMS）模式，向新加坡出售4架P-8A「海神」反潛巡邏機與MK54輕型魚雷，可望顯著提升海域覺知能量，同時展現美國與戰略盟友深化合作、維護區域秩序的具體承諾。

這項軍售案價值約為23.15億美元（約新臺幣732億元），內容包括4架P-8A、7套AN/AAQ-24(V)N 指向性紅外線干擾器（DIRCM）與搭配「選擇性提供反制誘餌模組」（selective availability anti-spoofing modules）的系統處理器，此外也包括機載光電／紅外線（EO/IR）感測器、雷達、敵我識別系統與飛彈預警感測器，以及用於反潛作戰的MK54 MOD 0輕型魚雷、相關配套零附件、訓練與後勤維保支援項目。

值得一提的是，雖然該案依程序需送交美國國會審議後才會正式定案，不過合約除規範主承包商波音集團將派遣技術代表進駐星國提供為期2年的諮詢與支援外，也透露大部分輕型魚雷將直接從美國海軍庫存中購買，有助加速交付速度。

相關報導指出，這批P-8A未來將取代現役老舊的「福克50」海上巡邏機，大幅提升新加坡的海上巡邏與反潛戰力、加強應對當前與未來潛在威脅，同時也能提升部隊作業互通性、深化美國對重要戰略盟友的外交與安全支持承諾。

美允售新加坡P-8A反潛巡邏機與Mk54輕型魚雷，可望顯著提升星國的海域覺知與先進反潛作戰能力。圖為美軍同型裝備。（取自DVIDS網站）

美國務院本次批准出售的Mk54輕型魚雷，是一款性能優異的空射反潛武器；圖為地勤人員為P-8A掛載該型魚雷。（取自DVIDS網站）