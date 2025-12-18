美批准110億對台軍售 陸外交部怒轟：「以台制華」不會得逞

美方近日宣布對台出售價值逾110億美元的軍武，大陸外交部今怒轟，美方「以武助獨只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。」

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，大陸外交部今舉行例行記者會，發言人郭嘉昆面對媒體提問，做出上述表示。郭嘉昆指出，「美方公然宣布鉅額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對、強烈譴責。」

郭嘉昆指出，台獨分裂勢力以武謀獨、以武拒統，「大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了台獨必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵兇戰危的境地。」他抨擊，「美方以武助獨只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。」

美國國防部17日證實，美國國務院已批准M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等8案，總額逾110億美元（約3500億台幣）對台軍售案，並進行「知會國會」程序，這也是川普第二任期間第2度對台軍售，引發關注。

