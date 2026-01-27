美批WHO忽視台灣示警新冠疫情 我外交部還原通報時機

美國22日宣布，正式完成退出世界衛生組織程序，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）透過聲明表示，此舉是為回應WHO在新冠疫情期間的失職，以及這些失職對美國人造成的傷害。

美方在聲明中指出，美國身為WHO最大捐助國，卻遭WHO詆毀貢獻，甚至要求索賠，因此將在退出WHO後同步停止所有資金及人力援助。

WHO則於24日提出反駁，認為世衛對這場全球公衛危機反應迅速，且已提供透明資訊給各國參考；而在2019年收到首份中國出現不明肺炎的報告後，也立即要求中國提供更多資訊，並在出現首例死亡後發出警報。

廣告 廣告

不過美國衛生副部長歐尼爾（Jim O'Neill）隨即在個人X發文指出，WHO在2019年無視台灣於疫情初期發出的警示，並假裝台灣不存在；WHO的新冠負責人柯霍夫（Maria Van Kerkhove）對此回應，稱歐尼爾所言並非事實，台灣當時並未事先發出警告，僅是向WHO詢問疫情資訊。

我外交部今（27）日對此表示，柯霍夫說法有誤，疾管署在2019年12月31日掌握中國出現至少7例非典型肺炎病例時，同日即已通報WHO窗口。外交部並強調，並非要爭論台灣是否曾率先示警，而是呼籲世衛不應遺漏任何一個國家。

根據疾管署2020年4月公開聲明，當時WHO即否認台灣曾有新冠人傳人風險提出示警，但疾管署在獲知中國出現至少7例非典型肺炎時，即於2019年12月31日發送電子郵件給WHO旗下單位「國際衛生條例」（IHR）分享已知資訊。

疾管署當時聲明中強調，在郵件中刻意提及「非典型肺炎」、患者已隔離治療等資訊，若是公衛專業人員，應可從中判斷該疾病存在人際傳播的可能性。

