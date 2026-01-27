美批WHO「假裝台灣不存在」 莊人祥：是全世界的損失

美國衛生部副部長歐尼爾痛批WHO假裝台灣不存在，無視COVID早期警示。衛福部次長莊人祥今天（27）受訪表示，WHO忽略台灣提出的諍言，這是對全世界的損失。（王家瑜攝）

美國宣布啟動退出世界衛生組織（WHO）的程序，美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）痛批WHO「假裝台灣不存在」，無視COVID早期警示。對此，衛福部次長莊人祥今天（27）回應，台灣雖非會員國，但善盡全球醫藥衛生合作和全球防疫之責，「WHO忽略台灣提出的諍言，這是對全世界的損失」。

歐尼爾近日在社群平台X發文表示：「今天，美國正式退出所謂的世界衛生組織。WHO在2019年無視來自台灣的COVID早期警示，假裝台灣不存在；它也無視嚴謹的科學證據，反而推動封鎖措施。美國將在沒有日內瓦那些歐洲官僚的情況下，繼續進行傳染病的國際協調。」

不過，曾任WHO COVID-19技術負責人的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）隨即反駁上述說法。她表示，WHO早在2019年12月31日即注意到中國的新冠疫情訊號，台灣當時並非提出警告，而是向WHO詢問相關資訊。

新冠疫情期間，莊人祥擔任中央流行疫情指揮中心發言人長達1121天。他今天出席活動受訪表示，台灣雖然非WHO的會員國，但是我們善盡全球醫藥衛生合作和全球防疫之責。至於是否認為WHO忽略台灣？莊人祥說，WHO忽略台灣提出的諍言，這是對全世界的損失。

莊人祥回顧，2019年12月31日清晨，我們從網路上發現說中國武漢有7例「非典型肺炎」。中國稱SARS叫做「非典型肺炎」，事實上是人傳人的疾病，因為有當初SARS的經驗，針對中國這篇報導，我們認為需要和WHO求證，所以特別在信件裡寫說「病人屬於非典型肺炎、被隔離治療」，因此高度懷疑是人傳人。

「不過，當時WHO只有告訴我們說，他們已經把這個信件轉給專人處理。」莊人祥說，由於當天沒有獲得訊息的確認，所以我們在高度懷疑人傳人的狀態之下，因此在2019年12月31日當天立刻啟動登機檢疫，後來也證明我們是對的。

