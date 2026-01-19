美把烏軍事情報洩給俄羅斯? 烏克蘭「反間計」奏效 但防空系統出事了
[Newtalk新聞] 俄烏戰爭持續白熱化，近日外媒披露，烏克蘭情報部門近期採取「反間計」，向美國情報單位發送虛假的戰略訊資訊，隨後發現這些情資竟遭轉手傳遞至俄軍手中，甚至被用於進攻烏克蘭目標，引起國際譁然。與此同時，雙方空戰消耗量日益增加，上周俄羅斯便動用千架無人機、千枚制導炸彈，烏克蘭也消耗大量防空系統彈藥，差點出現「無彈可用」的局面。
根據法國《LCI》新聞報導，烏克蘭情報部門為了釐清情資外洩源頭，採取「放長線釣大魚」的戰術，故意將一套虛假的戰略部署資訊提供給美方，結果證實這些訊息最終流向俄羅斯軍隊，並被俄方採納用於實戰打擊，美烏關係勢必因為此事而再陷泥沼。
而在戰爭前線，據 X 帳號「NoelReport」與烏克蘭總參謀部消息，烏軍成功擊中克里米亞葉夫帕托里亞（Yevpatoria）附近的 Nebo-U 遠程預警雷達，以及胡托羅克（Khutorok）附近的「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）防空系統。此外，頓涅茨克郊區的一處俄軍無人機儲存點也遭到襲。
但烏克蘭本土同時正在承受前所未有的空襲壓力。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（18）日表示，僅上週，俄軍就動用了 1,300 多架無人機、1,050 枚制導航空炸彈及 29 枚飛彈。昨日凌晨，蘇梅與哈爾科夫等地甚至再遭 200 架無人機突襲，造成數十人傷亡，兒童也在傷亡名單之中。
澤連斯基也坦言，國內電力系統情況依然嚴峻。俄羅斯國防部則宣稱，在 17 日晚間至 18 日早晨，俄方防空系統在不同時段分別攔截了 34 架與 63 架烏克蘭固定翼無人機。而這樣的空中消耗，也造成軍備缺口，根據 X 帳號「rainbow 7852」引述澤連斯基與捷克總統會晤時的發言，截至 17 日上午，烏克蘭多個防空系統已陷入「無彈可用」的窘境。澤連斯基強調，每一批物資都需要與合作夥伴進行「一番周旋」才能獲得，據最新消息，新一批援助彈藥已運抵烏克蘭。但面對俄軍持續性的大規模襲擊，這批新物資僅能解決燃眉之急，並無法支撐長期需求。
