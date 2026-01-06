美抓委國總統可嚇阻中共？綠委：不能過度推論

民進黨立委陳冠廷表示，這樣的判斷必須回到中國長期的戰略行為來檢視，而不能以單一事件作過度推論，中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈。(本報資料照片)

美國總統川普奇襲委內瑞拉並拘捕總統馬杜洛，外界關注是否可能對中共形成嚇阻效果，進而降低對台動武風險；民進黨立委陳冠廷表示，這樣的判斷必須回到中國長期的戰略行為來檢視，而不能以單一事件作過度推論，中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈。

此外，民進黨立院黨團書記長陳培瑜被問及委內瑞拉事件對台灣的啟示時表示，提醒國人看見獨裁者聯盟共同的特質，且繼續相信民主制度、法制是好東西。民進黨團幹事長鍾佳濱說，台灣政府跟人民都要有一致的共識，自己的防衛要自己強化，友邦的支持可以期待，但是不能夠完全依賴。

陳冠廷則指出，從過去20年中國在南海與台灣海峽的行動可以清楚看出，中共對台施壓並非受國際突發事件牽動，而是有其既定的戰略節奏與操作週期，「不論是委內瑞拉的事件，或者發生在歐洲、美洲、中東的行動，都不會實質加快或減緩中共對台灣的行動。」

他強調，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀，從早期共機極少跨越海峽中線，到如今頻繁跨線；從海警與軍艦活動範圍逐步前推，到海警船對我方24海浬的進迫日益常態化，這些都不是短期現象，而是以年、甚至以十年為單位累積的結果。

陳冠廷指出，實彈演訓落點距離台灣越來越近、軍演次數增加、灰色地帶行動升高，但社會往往在一兩天後便逐漸淡忘，甚至出現「也沒發生什麼事」的聲音，真正擔心的不是北京是否會因馬杜羅事件而調整戰略，而是台灣內部如果因此得出「中國其實不敢動武」、「這些都只是虛張聲勢」的錯誤結論，反而會削弱我們面對長期威脅的判斷能力。

他進一步指出，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈，國防預算不是對單一事件的反應，而是對長期風險的回應。立法院有責任盡速完成國防預算的審議，確保相關建軍與防衛能量不被延宕。

