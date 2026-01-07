美抓委總統引北京反感？ 港府官員訪美上機前突喊卡

香港「創新工業及科技局」局長孫東，原訂6日率團訪美，到了機場才知行程被臨時取消。

香港「創新科技及工業局」局長孫東，原訂6日率團訪美，沒想到在出訪消息發佈後4個多小時，行程突然宣佈取消，使得在機場準備出發的訪問團成員一陣錯愕。香港明報分析認為，這可能是由於北京方面，對美國派兵捕捉委內瑞拉總統馬杜洛的行動「極度反感」，因此要求香港方面取消這次出訪行程。（葉柏毅報導）

報導說，孫東原定6日啟程訪美，參與在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展，並且到舊金山及矽谷交流。創新科技及工業局在6日中午發佈孫東一行出訪的新聞稿，沒想到卻在4小時20分鐘之後突然宣布孫東「取消訪美行程」，並且沒有說明原因。

報導引述大陸「全國港澳研究會」顧問劉兆佳的分析指出，官員出訪的政治意味較重，在中國政府眼中，美國踐踏委內瑞拉主權，擄走他國總統行徑，實屬「匪夷所思」。劉兆佳研判，孫東這次訪美行程突然取消，「最低限度」應該是與中國對美國的擄人行動「極度反感」有關。

劉兆佳說，在當前的大環境下，探討香港與美國的科技合作，「實屬不合時宜」，外界觀感會認為，香港想將經濟利益置於堅持重大政治原則之上，而這是北京無法容忍的。劉兆佳也預料，任何港府官員，近期之內應該都很難訪問美國。