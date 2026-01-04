美抓捕委內瑞拉馬杜洛 鄭麗文嗆賴：台海危機別以為美會收拾爛攤子

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，並宣布已逮補委內瑞拉總統馬杜洛，國民黨主席鄭麗文今（4日）表示，希望在這類行動應回歸國際法規法，但從日本首相高市早苗事件到這次中共圍台軍演，可看到川普或白宮立場都很淡然，美方在全世界的介入可能會有大幅度後退；她也嗆總統賴清德，在台海危機上，「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」，喊話賴應回到九二共識。

廣告 廣告

鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看美國逮補馬杜洛，她先是說，這當然是個驚天動地的大動作，過去近百年來，以美國為主導的國際社會的許多遊戲規則，在川普任內都一一做了重大改變，當然希望在這類行動，還是應該要回歸國際法的規範。

鄭麗文提到，但從台灣的立場感受到，從高市早苗事件到這次中共圍台軍演，可看到川普或白宮立場都非常淡然，保持一定距離，這跟川普所宣示的，尤其是美軍在全世界介入的程度，可能會做大幅的後退，這也是為什麼川普要求全世界各地要大幅提高自己的軍備預算，因為他認為區域安全、國家安全，應該自己負起更大的責任，而不應該長期依賴美國。

鄭麗文說，在川普領導之下，進行門羅主義，退回到美洲，可以看到美國最近這陣子一直把在安全上的注意力、關注度都放在委內瑞拉，在這次行動後，想必後續還有很多複雜問題，美國注意力會放在美洲。因此，回到台灣，我們更需透過自己的政治智慧，化解台海危機及歧異，希望能開創和平的可能，而不是推向兵凶戰危，「更不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」，看到美國現在全新的世界戰略思維，我們也應該要自我調整。

鄭麗文喊話，執政的民進黨、賴清德總統不能再任意玩火，做任何不負責任的政治舉措，還是希望能夠回到九二共識、反對台獨，既然賴總統都已經說不會宣布台獨了，「那你只要下架台獨黨綱，回到九二共識，兩岸就馬上春暖花開，你就可以請習主席（指中共總書記習近平）喝珍珠奶茶，而不是互相不斷地升高軍事對峙的危險態勢」。

鄭麗文強調，為了台海的和平穩定，在這亂世當中，一定要發揮最大的智慧，台灣2300萬同胞高度的不希望戰火燒到我們的海峽，我們都是愛好和平、希望和平的，所以希望賴清德總統也已召開國安會議，重新評估國際局勢、重新思考台灣戰略、重新調整台灣要怎麼樣才能夠有效的自我防衛，才能夠開創和平穩定的兩岸關係，這也是考驗領導人的智慧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普政府逮捕馬杜洛 美反戰示威、慶祝活動兩樣情

委內瑞拉在野勢力準備接管政府 群眾很快會上街示威考驗軍方