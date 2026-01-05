美抓捕馬杜洛 委國防長：維安人員多半殉職
（中央社卡拉卡斯4日綜合外電報導）委內瑞拉國防部長羅培茲今天在電視聲明中指出，美國昨天突擊抓捕行動造成馬杜洛維安團隊成員多半殉職。他沒有透露確切傷亡數字，有美媒引述官員說法死亡人數達80人。
根據路透社，但羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）表態支持副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任臨時總統，並表示已啟動全國武裝力量以捍衛國家主權。
「紐約時報」（The New York Times）報導，委內瑞拉一名高層官員表示，美軍突襲行動造成的死亡人數達80人，其中包括平民與維安團隊成員，傷亡人數可能會進一步增加。
另一方面，古巴政府在全國電視播出的聲明中則指出：「在美國政府對委內瑞拉發動的這起犯罪性攻擊中，有32名古巴人在作戰行動中喪生。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普表示，已致電慰問在執行委內瑞拉任務時受傷的士兵，並稱他們的「狀況良好」。
川普在返回華盛頓途中於空軍一號（Air Force One）上對記者表示：「他們都狀況良好。難以置信的英勇。他們剛下直升機，子彈就四處橫飛。正如你們所知，其中一架直升機受損嚴重，但我們順利全員撤回，沒有人喪生。」
這次突襲由美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）執行，並有聯邦調查局（FBI）單位協助，行動中美方無人喪生，但知情人士昨天向CNN表示，少數士兵被子彈和彈片擊傷。
一名白宮高層官員今天稍早向CNN表示，美軍所有傷勢均屬「輕傷」，且「所有受傷官兵目前情況穩定且良好」。（編譯：陳昱婷）1150105
