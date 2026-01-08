美抓捕馬杜洛 投資人看好拉美市場趨勢

美國日前空襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜洛，同時美國總統川普也對阿根廷態度強硬；路透社今天(8日)報導，美國的立場加劇拉丁美洲在今年選舉年往右傾的趨勢，也會使外國資金更有可能流入拉美，因投資者預期拉美將出現有利於市場改革的措施。

美國逮捕馬杜洛，委內瑞拉的違約債務飆升。同時，川普政府去年力挺阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)，並提供阿根廷400億美元的財政援助，米雷伊所屬政黨在關鍵的國會期中選舉表現亮眼。

若是在不同時代，川普的干預可能會引發反彈，人們反對這種明目張膽的介入。雖然並非每一個拉丁美洲人民都歡迎川普的舉動，但現在各方反應相對溫和，投資人認為，隨著市場預期利多因素出現，拉美右傾的趨勢應會激勵拉美的金融資產表現。

格拉梅西(Gramercy)首席投資官柯尼斯伯格(Robert Koenigsberger)表示，「我們從歷史可以看出，拉丁美洲發展呈現波浪趨勢，很明顯現在的趨勢是從左轉往右」。基於這種看法，投資人更願意在拉丁美洲投資，因為他們關注拉美的財政與監管改革。

區域的轉變

願意增加投資反映拉丁美洲政治風向的轉變，厄瓜多、阿根廷與智利最近的大選可看出右翼政黨崛起，支撐過去一年拉美股市、貨幣與債券上漲。市場也受益貨幣政策正常化與財政紀律的趨勢，即便在左翼執政的巴西和墨西哥也是如此。

巴西里拉、墨西哥披索是2025年表現最佳的新興市場貨幣之一，哥倫比亞、祕魯和智利的股市漲幅也名列前茅。

針對馬杜洛下台，加拿大皇家銀行(RBC)新興市場策略師史塔克(Graham Stock)表示，「如果要說有什麼影響的話，就是這更加印證我們的預期，拉丁美洲將出現對市場更友好的政治趨勢。」

大選將至

去年拉丁美洲投資表現優異，投資人也關注2026年的選舉行程，包括哥倫比亞、祕魯和巴西都將舉行大選。其中又以哥倫比亞更容易受到委內瑞拉局勢影響，該國將於3月舉行國會選舉、5月舉行總統大選。

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)與川普關係不睦，並在去年10月遭到美國制裁，他也無法競選連任。

分析指出，選舉對右翼有利，這對債券持有者是利多，而委內瑞拉局勢也可能因為移民和貿易政策改變，而影響古巴、秘魯與巴拿馬。

祕魯將於4月12日舉行總統選舉，情況充滿變數，至少有34人登記參選，根據去年底最新民調指出，有將近一半選民還沒有決定心目中的人選。而在巴西，總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在10月份選舉尋求第四次連任，他目前在各項民調中領先。上述政治人物無論誰勝出，都要面對美國總統川普。

加拿大研究機構BCA首席策略師帕皮克(Marko Papic)指出，美國對拉美國家施加的壓力越大，各國越可能屈服於美國的意志，也代表拉丁美洲可能會有更多親市場的政策。花旗銀行投資人也表示，川普對委內瑞拉的行動所引發的負面效果有限，短期並未引發拉美地區反彈，許多人還表示歡迎。

資源開採公司可能從中獲益

安奈克斯財富管理公司(Annex Wealth Management)首席經濟策略分析師傑克布森(Brian Jacobsen)表示，「左翼領導人可能提心吊膽」，隨著各國政府尋求符合美國戰略的投資，參與基礎建設和資源開採的跨國公司很可能成為主要受益者。(編輯：陳士廉)