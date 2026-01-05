美抓馬杜洛中國就可抓賴清德？許美華：至今都沒做只是因為做不到

賴清德總統。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）下令突襲委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，震驚國際社會，掀起台灣熱議。針對有人指稱「美國可以抓馬杜洛，中國就可以抓賴清德」，科技專家許美華直言，這種沒邏輯的話「真的是說給腦袋進水的人聽的。」中國到現在都不敢這麼做不是因為「習大大佛心來著」，只是因為「做不到」。

許美華發文寫道：「果然，藍白政治人物跟支持者，開始在網路譴責美國粗暴，侵害委內瑞拉主權、違反國際法；還說美國可以抓馬杜洛，就表示中國也有理由可以抓賴清德。（我：黑人問號？）看到這種邏輯滑坡類比，真的很倒胃口，尤其是，這些人根本不是真的擔心中國來抓賴清德吧？只是想用各種話術黑美國、再洗一波『疑美論』罷了。」

許美華反問：「中國一直威脅要用武力入侵台灣多久了？他們有理過國際法嗎？中國在各種國際外交場合欺負台灣，有需要理由嗎？撲馬沈伯洋說得好：講得好像中國在威脅我的時候很遵守國際法一樣⋯⋯中國整天上千顆飛彈對著台灣，戰機三不五時來騷擾，一陣子就拿軍演、兵推來嚇台灣人⋯」。

許美華接著強調：「我就問！你以為，中國從來沒有想過要對台灣總統發動『斬首行動』嗎？還需要看到美軍突襲委內瑞拉的神速行動，才能得到靈感、啟發嗎？『美國可以抓馬杜洛，就表示中國也有理由可以抓賴清德』，這種沒邏輯的話，真的是說給腦進水的人聽的。中國如果要想攻擊台灣、要抓台灣總統，根本不需要理由。」

許美華指出：「到現在中國都沒有做，不是因為中國習大大佛心來著不想做；唯一理由只是，中國發動對台攻擊，沒有成功把握，更擔心引發美日國際同盟反擊引發嚴重後果，簡單一句話，中國不敢比照美國抓捕馬杜洛來台灣抓賴清德，只是因為『做不到』。尤其是美國在最近幾年，大力協助台灣國軍提升軍備戰力和訓練之後。」

許美華續指：「先跳過長篇大論，我只想提醒這些貌似為台灣好、擔心賴總統安全的聲音：『如果你們真的擔心中國來抓賴清德⋯就更應該支持台灣加強自我防衛，提高國防預算。不用講廢話譴責美國，用點力氣譴責阻擋國防預算的藍白立委，比較有誠意。』」

