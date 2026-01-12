美抓馬杜洛審判 引發國際強烈批評

美東時間5號清晨，委國總統馬杜洛淪為階下囚，和妻子佛羅雷斯被押解到紐約法院受審，媒體全程直播，法庭內不得攝影。

涉毒品恐怖主義罪 馬杜洛辯稱無罪

起訴書中所指控涉犯毒品、恐怖主義等4大罪名，馬杜洛辯稱自己無罪，妻子佛羅雷斯對於自己涉犯毒品走私等3項指控，同樣辯稱無罪。庭訊歷時40分鐘結束，兩人並沒有申請交保。

下次開庭時間為3月17號，預料兩人仍將提出不認罪答辯。一旦馬杜洛被定罪，最重將面臨無期徒刑。

美稱毒品執法行動 聯合國強烈批評

閃電突襲委內瑞拉，將一國元首及夫人押到美國受審，美方表示這次行動單純針對毒品的執法行動。

廣告 廣告

聯合國安理會5號召開緊急會議，會中砲聲隆隆，委內瑞拉大使痛批美國武裝攻擊委國的行為完全違法。中國更是火力全開，痛批美國無法無天。專家警告美國這樣做等於是打開了潘朵拉的盒子，世界將更加動盪不安。

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

委國石油金援將中斷！川普嗆古巴快妥協：否則後果自負

宣布國家進入緊急狀態！川普簽令 阻止委內瑞拉石油收入遭法院查扣

美扣押第5艘油輪 川普：船上石油將由美國出售