美抓馬杜洛成攻台範本？中恐付烏克蘭級代價

▲美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，震驚全球，也掀起中國是否會如法炮製對付台灣的相關討論。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，震驚全球，也掀起中國是否會如法炮製對付台灣的相關討論。外媒分析指出，中國對台灣展開任何軍事行動，所要付出的恐將是「烏克蘭級代價」，比川普在委內瑞拉行動所面臨的風險高更多。

根據彭博社報導，川普對委內瑞拉實施海上封鎖，並以閃電行動逮捕其領導人馬杜洛。就在幾天前，中國才剛在台灣周邊舉行大規模演習，模擬封鎖台灣主要港口、軍事基地與能源供應，甚至高調宣稱演練對台灣領導層發動「斬首行動」。

廣告 廣告

報導分析指出，對習近平而言，任何針對台灣的軍事行動，其代價都可能遠高於川普在委內瑞拉的作為。美國能在自家後院幾乎毫無後果地擄走一名南美獨裁者，但若北京試圖奪取或封鎖台灣，極可能遭遇全面性的西方制裁，如同俄羅斯入侵烏克蘭後的情況。這將對中國經濟造成重擊，而中國經濟已因多年房市崩跌而搖搖欲墜。

此外，川普對委內瑞拉石油的封鎖，主要衝擊的是其最大買家中國；但若切斷台灣最重要的出口品、全球最先進的半導體晶片，將對全球供應鏈造成廣泛破壞，引發更大規模的反彈。

新加坡外交部前常任秘書卡西肯（Bilahari Kausikan）在臉書貼文中寫道：「中國不能指望對台行動不會引發任何實質反應。無論你如何看待中國領導人，他們都不是賭徒，尤其是當賭注關係到中國共產黨的合法性時。」

未經實戰考驗的武力與地緣政治制衡

儘管習近平近年大力推動中國軍事現代化，並在去年北京舉行、俄羅斯總統蒲亭與北韓領導人金正恩出席的盛大閱兵中加以展示，但這支改造後的軍隊仍未經歷實戰考驗。中國也必須考量在台灣問題上，可能與美國及其盟友日本、澳洲、韓國交戰的風險。

中國的初步反應顯示，北京更傾向將自身塑造成全球穩定力量，而非採取冒險行動。馬杜洛被捕之後，習近平在評論中稱中國是一個「愛好和平、開放包容」的國家，這與川普政府過去48小時內揚言要推翻哥倫比亞與古巴領導人的言論形成強烈對比。

北京的「主權」邏輯與時間表

北京已誓言要讓台灣納入共產黨統治之下，必要時不惜動用武力。但中國將這個自治民主體制視為自身領土，並將台灣問題界定為內政，不適用國際法。

中國全球化智庫副主任高志凱表示：「我認為中國有自己的統一日的時間表、理據和方法論。」他補充說，中國將遵循自己的節奏和邏輯，而非受川普行動的動搖。

新加坡南洋理工大學學者蔡志祥（James Char）認為，美國「綁架」外國領導人的行為，可能進一步證實北京在當前國際環境下「強權即公理」的觀點。

卡內基國際和平基金會研究員趙通則認為，隨著美國這次行動改變國際規範，外界批評中國軍事脅迫的道德制高點也隨之轉移，「看到國際社會接受近期美國的行動，幾乎肯定會強化北京的看法，認為對台灣採取行動，世界將更容易吞下去。」

儘管目前沒有任何台灣即將遭到攻擊的跡象，但中國專家普遍認為，北京正透過一次次軍演累積經驗。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美國抓走馬杜洛成「攻台範本」？專家揭習近平考量：風險未升高

中共能學川普「斬首」台灣總統？財經網美曝關鍵：臣妾做不到

中國效仿美國「斬首行動」？矢板明夫揭關鍵差異：擔憂是多餘的