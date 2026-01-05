美抓馬杜洛或引連鎖效應？北韓怒批「流氓行徑」並試射飛彈

針對美軍3日凌晨突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動，北韓官方於4日發表嚴正聲明，強烈譴責美方的行為是「最嚴重的主權侵犯」，並公然違反《聯合國憲章》與國際法。北韓最高領導人金正恩隨後親自督導了高超音速飛彈的試射，強調近期複雜的國際地緣政治危機，證明了北韓持續強化核武威懾力與攻擊性武器系統的必要性。

北韓領導人金正恩。 （資料照／《美聯社》）

綜合《路透社》、《韓聯社》、《TribLIVE》報導，北韓外務省發言人透過官方通訊社《KCNA》指出，此次抓捕行動再次證實了美國「流氓且野蠻」（rogue and brutal）的本性，並稱美方的作為對確保地區與國際關係結構的完整性造成了「災難性的後果」。南韓統一部（Unification Ministry）發言人尹敏鎬（Yoon Min-ho）週一對此分析表示，平壤方面的反應與其過去在美軍攻擊伊朗核設施時的立場如出一轍，旨在與反美陣營國家加強「反美團結」。

廣告 廣告

在發表外交譴責的同時，北韓於4日從平壤地區向東北方向發射了數枚飛彈，飛行距離約900公里，並精準擊中目標。根據《KCNA》報導，金正恩宣稱北韓在將核武力量投入實戰化方面已取得重大成就，並要求軍方必須不斷升級軍事手段。南韓慶南大學（Kyungnam University）遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul）認為，馬杜洛的被捕將使金正恩更加深信「放棄核武等同於自殺」，這將使得朝鮮半島的去核化努力變得更加艱難且不可預測。

金正恩與軍官觀看飛彈試射。（圖／路透社）

北韓此次飛彈試射時機，正值南韓總統李在明前往北京會晤大陸國家主席習近平之際。這是自2019年以來南韓現任總統首次訪陸，原擬尋求北京協助緩解地區緊張局勢。分析家指出，平壤選在此時發動挑釁與強硬表態，不僅是向華府傳遞警告訊號，也意在測試中、美、韓三方在處理委內瑞拉危機與朝鮮半島事務上的複雜角力。

延伸閱讀

帶領台股衝破3萬大關 外資喊台積電目標股價漲到2330元！

逾9成人看好「中國智造」！陸網最期待人形機器人提供養老服務

影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造