美抓馬杜洛油價跌 專家：不致變石油衝擊

▲委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕，對市場造成影響。圖為位於委內瑞拉卡貝略港的埃爾帕利托煉油廠。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，不僅掀起國際社會震驚，也影響市場，原油價格下跌、貴金屬上漲。專家指出，此事件雖然可能引起短期的避險情緒，但不致演變成「石油衝擊」（oil shock）。

根據彭博社報導，美國3日發動軍事行動，逮捕馬杜洛之後，使得身為石油輸出國組織（OPEC）成員國的委內瑞拉，其原油供應前景變得不明朗，布蘭特原油一度下跌1.2%至每桶60美元。。白銀則上漲最多 1%。亞洲開盤時，美國股指期貨與澳洲股市皆上漲0.1%。美元兌主要貨幣表現分歧，美國公債期貨則幾乎沒有變動。

雖然委內瑞拉並非全球前20大原油生產國，但油價若持續上漲及其對經濟產生的通膨壓力，仍對市場構成風險。華爾街策略師普遍看好今年股市，但不斷升級的緊張局勢，將考驗全球股市在經歷自2017年以來最佳年度報酬後的韌性。

分析師觀點：短期情緒影響 vs. 長期衝擊

新加坡Fibonacci資產管理公司執行長鄭仁允（Jung In Yun，音譯）表示：「馬杜洛遭逮捕，可能在短期內為亞洲市場帶來避險情緒，主要透過油價上升與地緣政治風險溢價提高來反映。不過，我們不認為情勢會升高為持續性的油價衝擊，這種情緒拖累應該只是短暫的。」

初步跡象顯示，全球原油市場大致能消化這一事件。

據知情人士透露，在美國對卡拉卡斯及其他州發動一系列襲擊後，委內瑞拉的石油基礎設施並未受到影響。荷西港、阿穆艾（Amuay）煉油廠以及奧里諾科油林帶等關鍵設施目前仍在運行。

首爾韓亞證券分析師金斗雲（Kim Doo-un，音譯）表示，美國對委內瑞拉的襲擊可能會引發短期油價上漲，並導致資金轉向黃金等避險資產。由於不確定性增加，美元在短期內也可能走強。

