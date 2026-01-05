美抓馬杜洛 陸對台同心態？ 國防部：台灣有準備

立委賴士葆問及，美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委內瑞啦總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子；大陸是否可以以同樣心態對付台灣？國防部副部長徐斯儉表示，台灣應該強化自己對突發狀況的能力，國防部有相關的準備。

徐斯儉今日赴立院財委會備詢，賴士葆問及，美國去委國抓馬杜洛，美國唐羅主義中南美洲是美國的勢力範圍，美洲是美洲人的美洲，那麼大陸是否用同樣的mindset(心態)來對付台灣。

徐斯儉表示，台灣應該要強化突發狀況的能力，國防部有相關的準備，且準備要不斷精進，所以希望立法院可以盡快審查總預算。

