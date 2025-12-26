美抗議中國制裁軍售台灣企業 要求北京停止對台施壓

美國川普政府日前宣布最大金額對台軍售項目，引起中國反制措施。路透社



中國外交部週五（12/26）宣布，將對「參與武裝台灣」的美國軍工相關企業採取反制措施。美國國務院隨後發表聲明表示對此「強烈抗議」，並要求北京停止對台施壓。

美國川普政府週三（12/17）宣布最新對台軍售案，金額達111億美元，是歷來最高額的對台軍售案之一。中國外交部週五發聲明稱，將對「參與武裝台灣」的美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施。

美國國務院則是譴責中國的反制措施。一名不具名發言人說：「我們強烈反對北京反制美國企業的舉措，這些企業參與美國對台軍售項目，藉此協助台灣取得自我防禦能力。」

該發言人同時強調，對台軍售政策「與過去9屆不同政府立場維持一致，且致力於台灣海峽的和平穩定」。美國國務院聲明同時要求北京停止透過軍事、外交和經濟手段對台施壓，呼籲兩岸展開有意義對話。

根據中國外交部週五發布的聲明，被列入反制措施名單的美國軍工企業包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）、L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services）、波音等20家企業，以及國防新創安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇（Palmer Luckey）等10名高階主管。

中國政府將凍結這20間企業在中國的資產，並禁止中國個人、組織或企業實體與其往來。

不過路透社在報導中指出，此反制措施僅為象徵性質，因為中國與這些美國軍工企業本就無太多往來。至於波音公司，則是中國最大民用客機的供應者。

