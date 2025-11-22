美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。
過去G20峰會的宣言通常是在會後才通過。然而，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）今天表示，其他成員國在約翰尼斯堡（Johannesburg）會談一開始便一致通過領袖宣言。
綜合美聯社和路透社報導，這項長達122點的文件呼籲國際社會在氣候災害、主權債務等對低收入國家影響尤深的議題上採取更積極行動，南非方面並視此為非洲首次主辦G20峰會的外交成果。
馬格溫雅表示，宣言內容「已無法再重新談判」，強調各國歷經一整年的協商才達成共識，而會前一週的討論「尤為激烈」。由於宣言採取了華府方面反對的措辭，外界認為，這反映出兩國政府在此事件上的緊繃關係。
南非官員指出，美國不僅缺席，還曾向南非施壓，要求在沒有美方代表出席的情況下不要通過領袖宣言。
然而，儘管南非方面主張宣言獲一致通過，阿根廷卻公開表示未替該文件背書。
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）為展現對川普的支持而缺席此次峰會，該國由外交部長季里諾（Pablo Quirno）代表出席。季里諾說，阿根廷關切宣言在地緣政治議題上的敘述方式，特別是對中東衝突的處理「未能充分反映其複雜性」。
宣言僅在一處提及中東情勢，內容為成員承諾致力於在「被占領的巴勒斯坦領土」推動公正、全面且持久的和平。
全球第一大經濟體美國之所以缺席本屆峰會，一是因為川普稱南非對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）發動暴力迫害，二是因為川普政府反對南非把本屆G20議程聚焦在氣候變遷與不平等這方面議題上。
南非與美國的緊張關係，也延伸至G20主席國交接問題。
由於美國是2026年的G20主辦國，拉瑪佛沙對外表示，美方缺席情況下，不得不將輪值主席交接給「空位」。
南非總統府並重申，拒絕美國提出由美國代辦出席G20輪值主席國交接儀式的建議。
發言人馬格溫雅表示：「總統不會將G20輪值主席國職權交接給大使館的低階官員。這違反外交禮儀，絕不會被接受。」他並說：「美國選擇杯葛此次峰會，這是他們自己的選擇，也是他們的特權。」（編譯：蔡佳敏）1141123
