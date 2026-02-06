美拒延長《New START》！專家示警核擴散風險：恐上演新1輪軍備競賽

隨著《新戰略武器裁減條約》失效，且美國總統川普拒絕延長協議，世界正進入1個前所未有的「後軍控時代」。（示意圖／達志／美聯社）

半個世紀以來，全球首次失去具法律約束力的核武管制機制。隨著《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，New START）失效，且美國總統川普（Donald Trump）拒絕延長協議，世界正進入1個前所未有的「後軍控時代」。在3個彼此高度戒備的核武大國：美國、俄羅斯與中國之間，歷史積怨、科技躍進與戰略誤判交織，核武競賽陰影再度浮現。

據《南華早報》報導，儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出延長《New START》1年，美方卻選擇拒絕。川普主張應打造1份涵蓋中國的「更好協議」，但北京已明確表示現行談判架構「既不公平也不合理」，理由是中國與美俄之間的核武庫規模存在明顯差距。

據悉，美俄的核彈頭數量佔了全球近9成。根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）2025年1月的資料，俄羅斯約有5,459顆核彈頭，美國則有5,177顆。與此同時，中國的核彈頭庫存2024年僅維持在600枚出頭。

分析人士指出，在全球緊張升溫之際，美國放棄最後1道核武管制欄柵，恐使軍備控制機制走向瓦解。非營利性的外交政策智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）核政策專家阿克頓（James Acton）警告，最壞情境是美國擴充核武庫引發俄羅斯反制，進而迫使中國加速擴張，形成螺旋式升級，「我們正處於新1輪軍備競賽的邊緣。」

根據美國國防部（Pentagon）估計，中國目前擁有約600枚核彈頭，2035年可能達1,500枚；而在條約限制下，美俄各部署1,550枚彈頭。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）直言，若不納入中國，21世紀的軍控不可能成功。

中國近年來正加速發展第4代快中子增殖反應爐（fast-breeder reactors）、高超音速飛彈與核融合技術，意圖建立與大國地位相匹配的核嚇阻能力。分析人士則指出，中國拒絕談判背後的信念是，大型核武庫對於1個志在成為全球強權的國家至關重要，並能在任何大國對峙中提供籌碼與選項，包括台灣問題。阿克頓表示：「習近平已決定，更大的核武庫是中國贏得尊重所必需的。」

另一方面，俄羅斯除分享預警系統與核技術給北京外，亦發展核動力巡弋飛彈與「海神」（Poseidon）巨型魚雷無人潛航器等新型戰略武器。相較之下，美國國防產業體系的官僚化與創新停滯，使部分專家認為華府已「享受太久的核武假期。」

在華盛頓內部，鷹派主張迅速擴充彈頭與投射系統以維持嚇阻可信度。退役海軍上將理查（Charles Richard）在參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）警告，中俄均非善意夥伴，美國不能讓核嚇阻削弱。即便北京與莫斯科接受與華盛頓相同的彈頭上限，五角大廈也會希望總量高於任何一方，因華府擔心中俄2國聯手，迫使美國必須嚇阻潛在的雙線核戰。

但曾任《New START》首席談判代表的前美國軍控與國際安全事務副國務卿戈特莫勒（Rose Gottemoeller）則強調，軍控從來不是一蹴可幾，而是透過數十年漸進式協議逐步建立，包括試爆規模、地面試爆禁令及彈頭削減。她補充：「我們必須對自己在未來10年處理這個問題的能力保持自信。只要以中國關心的核風險議題作為切入點，我認為我們可以展開初步對話。我們可以與俄羅斯與中國在平行軌道上取得進展。」

《New START》失效帶來的另1項巨大隱憂是「核擴散風險」。若美國對盟友的延伸嚇阻承諾動搖，日本、南韓與部分歐洲國家可能重新評估自身的核選項。最令人痛心的是，在如此高風險與深度不信任下，3大核武國甚至無法達成1項具法律約束力的協議，確保在動用這些可怕武器時，人工智慧決策過程中必須有人類參與。

對此，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Centre for Strategic and International Studies）核武專家羅傑斯（Joseph Rodgers）指出，「幸運的是，自1945年以來，世界尚未再度在戰爭中使用核武。我們仍有希望，只要持續推動。但外交之門大多仍然緊閉。」

