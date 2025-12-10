美指中共軍機照射雷達無助地區和平 日本歡迎美國「主持公道」

美國指中共軍機以雷達照射日本戰機行為，無助地區和平穩定，日本對美國言論表示歡迎。

美國國務院9日表示，針對中共解放軍軍機，向日本自衛隊戰機照射雷達一事，這種行為對於維護地區的和平與穩定，「毫無助益」。日本內閣官房長官木原稔表示，對美國國務院的發言，表示歡迎。

美國國務院同時表示，美日同盟是「前所未有的牢固」，美國對盟友日本的承諾，也是「堅定不移」，雙方並保持密切聯絡。日本內閣官房長官木原稔也強調，美國國務院的說法，正體現了美日同盟的牢固。

這起戰機雷達照射事件，發生在12月6日，地點位在沖繩本島東南的公海上空。中共解放軍軍機，從遼寧號航空母艦上起飛，並且對起飛警戒的日本航空自衛隊F-15戰機，進行了兩次雷達照射，挑釁意味極為濃厚，相關行為也令日本震驚。