美指南推全脂奶、紅肉！台醫曝1計畫精準飲食

生活中心／林依蓉報導

長期以來，大眾普遍認為健康飲食必須「清淡、少肉、喝低脂乳品」。然而，美國最新公布的飲食指南打破了這項傳統認知，將肉類、乳製品與健康脂肪，重新歸類至與蔬菜、水果同一層級。對此，台灣心臟科醫師劉中平於臉書表示，關於全脂牛奶與紅肉對膽固醇的影響因人而異，建議民眾採取「3個月飲食計畫」，精準掌握哪些食物會讓自己的血糖或膽固醇波動，打造最適合自己的健康菜單。









美國飲食指南「顛覆迷思」推全脂奶、紅肉！台醫：靠「1計畫」打造個人化菜單

美國最新公布的飲食指南將肉類、乳製品與健康脂肪，重新歸類至與蔬菜、水果同一層級。（圖／翻攝自臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」）

過去醫學界多推崇低脂飲食，並建議減少攝取全脂奶與紅肉。然而，美國最新公布的飲食指南打破了這項傳統觀念，將肉類、乳製品、健康脂肪與蔬果並列為同等重要的營養來源。新指南強調，全脂牛奶與紅肉不再是絕對禁忌，重點在於均衡攝取蛋白質與蔬果，並確保飽和脂肪不超過每日總熱量的10%，同時應避免過度烹調油炸、少吃加工甜食、白吐司及精緻澱粉，並以水取代酒精。對此，中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平於臉書指出，全脂奶與紅肉是否會導致膽固醇飆升，其實關鍵在於「個人體質」。因此，他建議民眾採取「3個月飲食計畫」，以3個月為一週期規劃飲食方向，並透過定期抽血監測，找出真正影響血糖與膽固醇的食物，量身打造個人飲食清單。





美國新飲食指南強調全脂牛奶與紅肉不再是絕對禁忌，重點在於均衡攝取蛋白質與蔬果。（示意圖／翻攝畫面）





最後，劉醫師也特別提醒，除了挑選食材，「烹調方式」更是健康關鍵。即便再優質的紅肉或蔬菜，一旦經過「油炸」處理，營養價值便會大打折扣。此外，他建議可適量攝取泡菜、味噌等發酵食物，對身體健康相當有益。





