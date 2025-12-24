美指干預社群平台祭審查 德NGO：挑戰歐洲數位主權

（中央社記者林尚縈柏林24日專電）美國政府昨天對5名歐洲人士祭出簽證限制，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。受制裁的德國反網路仇恨倡議組織HateAid回應，美國此舉是對歐洲公民社會的政治施壓，挑戰歐洲數位主權。

美國官方昨天宣布，5名歐洲人士涉推動外國政府對美國網路平台施壓，要求限制或處罰特定言論，因此禁止這5人入境美國。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進一步透過社群媒體Ｘ表示，長期以來，歐洲的「意識形態人士」主導有組織的行動，迫使美國社群媒體平台懲罰其不認同的美國觀點，川普政府將不再容忍這類「域外數位審查」行為，若相關人士未改變作法，制裁名單不排除繼續擴大。

外界分析，美方此舉與歐盟近年加強監管大型網路平台的「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）密切相關，該法要求Facebook、Ｘ等社群媒體加強內容管理，提高演算法透明度，移除不符合規範的內容，如假訊息、仇恨言論等。

德國非營利組織HateAid兩名創辦人霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon）也在此次限制入境美國的制裁名單中。

今天兩名創辦人透過HateAid聲明聯合回應，美國政府此舉是對歐洲公民社會的政治施壓，並非捍衛言論自由，而是試圖阻止美國科技企業在歐洲遵守既有法律規範，質疑美方正挑戰歐洲在數位治理上的主權。

兩個月前，霍登貝格才在10月1日德國統一紀念日，獲德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）親自頒授聯邦十字勳章（Bundesverdienstkreuz），表彰HateAid自2018年創辦以來，提供心理與法律諮詢，協助遭受網路暴力的受害者，捍衛自身權益。

德國總統府授勳時並指出，HateAid成立短短幾年，已有數以千計的受害者向HateAid求助；除第一線支援網暴受害者外，霍登貝格也積極參與公共與政策討論，憑藉專業成為政府機關、學界與網路平台的重要對話對象，並在歐盟層級積極推動安全且民主的網路環境。

除了德國HateAid之外，法籍前歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）、英國反假訊息與仇恨言論組織「全球假訊息指數」（Global Disinformation Index）創辦人梅爾佛（Clare Melford）與「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）英籍執行長阿邁德（Imran Ahmed）也在制裁名單之列。（編輯：謝怡璇）1141224