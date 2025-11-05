美指標選舉民主黨開紅盤 川普揭敗因1／曼達尼當選紐約市長 立刻開嗆川普宣戰：把音量調大

34歲的民主黨候選人曼達尼以50.4%選票當選紐約市長，不僅是紐約市首位穆斯林市長，也是超過百年來最年輕的市長。曼達尼勝選後，直球對決，向川普宣戰。他跟川普說，我知道你正在看，I know you're watching，我只想對你說四個字調大音量。而川普也立即在社群媒體Truth Social回應說放馬過來。曼達尼還沒進入市長辦公室就充滿濃濃火藥味。

紐約市長當選人曼達尼：「今晚，儘管困難重重，我們終於成功了，未來掌握在我們手中」。登上舞台發表激勵人心的勝選感言，34歲的曼達尼高票贏得選戰，成為紐約市首位穆斯林及南亞裔市長，也是19世紀以來最年輕的市長。

廣告 廣告

曼達尼：「如果有人能向被川普背叛的國家，示範要如何擊敗他（川普），那就是孕育出川普的這座城市（紐約），我們不只是要這樣阻止川普，下一個獨裁者也會用同樣方法阻擋」。

美國總統川普視曼達尼為眼中釘，選戰期間不斷攻擊他，說他是共產主義者，反猶太人，選前最後一刻還棄保共和黨候選人，就是不想讓曼達尼坐上市長寶座，結果紐約選民洗臉川普，曼達尼拿到百分之50點4的選票，打敗川普背書的前紐約州長古莫。

兩人戰火延燒到選戰後，曼達尼一改過去成熟穩重的形象，直接正面嗆聲川普，讓台下的支持群眾嗨到爆。曼達尼：「所以，川普，我知道你在看，我有四個字要告訴你，調大音量」。要川普把聲音調大，好好聽進市民的怒吼，曼達尼勢不可擋，夾帶大批年輕選民支持，正式向川普宣戰。

曼達尼在發表勝選感言後，川普也在社群媒體上發出貼文，短短四個字，放馬過來，也透露出川普不打算退讓，要跟曼達尼戰到底。紐約選民：「身為在美國出生的阿爾巴尼亞裔美國人，作為穆斯林，看到一位和我年紀相仿，擁有與我相同信仰的人，想要讓紐約市的生活更負擔得起，真的很令人欣慰」。支持者們歡聲鼓舞，顯然都對新任市長寄予厚望，曼達尼勝選，跟川普政府的對抗一觸即發，背後代表的世代挑戰跟未來政局走向，全美民眾都等著看。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

美指標選舉民主黨開紅盤 川普揭敗因2／向川普政策說不？ 美地方選舉民主黨3場皆贏

海鷗颱風重創菲律賓中部 洪水奪逾40命、軍機救災墜毀再添6亡

印度火車追撞釀11死20傷 車廂翻覆壓疊「駕駛罹難、副駕重傷」