美指標選舉民主黨開紅盤 川普揭敗因2／向川普政策說不？ 美地方選舉民主黨3場皆贏

美國還有其他地方也舉行了選舉！民主黨史班伯格當選，成為維吉尼亞州首位女州長；還有，薛瑞爾也拿下紐澤西州。川普死敵，加州州長紐森更轉發川普哭哭動圖，狠狠的嘲諷這位美國總統；但川普不認為敗選跟自己有關，還把共和黨這次的挫敗，都怪到民主黨頭上，並宣稱都是政府關門害的。這三場選舉，被視為是對總統川普2.0的期中考，共和黨徹底慘敗，勢必衝擊，期中選舉的選情。

在鼓掌跟歡呼聲中上台，美國維吉尼亞州史上第一位女州長正式誕生。維吉尼亞州長當選人史班伯格：「我們向全世界傳達了一個訊息，在2025年維吉尼亞選擇務實而非黨派之爭，我們選擇了我們的聯邦而非混亂」。

民主黨「海軍女傑」薛瑞爾也險勝對手，打破64年來單一政黨無法三連霸州長任期的政治魔咒。紐澤西州長當選人薛瑞爾：「在紐澤西我們知道，這個國家從來不是，也永遠不會被國王統治」。國王指的就是你，川普，民主黨大獲全勝，但川普還是嘴硬發文，說原因是「他沒出現在選票上」，還暗批是民主黨造成關門，扯後腿。

加州州長紐森轉貼川普哭哭和他被歐巴馬重踢再被他KO的動圖，用力開酸。加州州長紐森：「他們（選民）向這位歷史性的總統發出強有力訊息，唐納川普確實是一位歷史性總統，他是現代史上最不受歡迎的總統」。

根據路透社，益普索調查，56%美國民眾不滿意川普施政表現，但期中選舉選情共和、民主兩黨目前還是五五波。紐約巴法羅大學政治科學系教授Conor M.Dowling：「選戰或許不是百分百，但也接近百分百反對川普和他大部分政策，試圖跟他過去11個月的政策做連結」。川普2.0首期中考踢鐵板，期中選舉是從從容容，游刃有餘？，還是匆匆忙忙，連滾帶爬？就看川普如何力挽狂瀾。

