美挖中國牆角? 解除對柬武器禁運 恢復聯合軍演 專家：想離間中柬關係

美國國務卿盧比歐近期宣布，解除針對柬埔寨的武器禁運令，並準備重啟該國軍方的聯合軍事演習。有中國專家分析認為，川普政府希望向柬埔寨釋出友好信號，拉攏柬埔寨成為盟友。 圖：翻攝自 騰訊網 真知見

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期宣布，將解除針對柬埔寨的武器禁運，並重啟與柬埔寨軍方的聯合演習，加深與柬埔寨政府間的關係。有中國專家分析認為，川普政府希望透過相關行動拉攏柬埔寨，並將柬埔寨納入美國的印太戰略框架之中，共同應對中國可能在印太地區帶來的軍事衝突風險。

《騰訊網》軍事專欄作者「真知見」發布文章指出，當地時間 6 日，美國國務卿盧比歐公開宣布解除針對柬埔寨的武器禁運，並承諾將恢復已中斷 8 年的「吳哥哨兵」( Angkor Sentinel ) 聯合軍演。盧比歐表示，柬埔寨近年針對維護地區和平與安全做出不懈努力，並重新與美國展開合作，共同打擊跨國犯罪，相關行為重建了美國對柬埔寨的信任。

柬埔寨武裝部隊。 圖：翻攝自樞密院十號

除了恢復武器運輸與重啟和柬埔寨的聯合軍演外，美國也計畫增加柬埔寨軍官在美國軍事院校的受訓名額，試圖進一步拓展與柬埔寨的軍事合作規模。「真知見」表示，美國政府對柬埔寨的政策轉變，發生在總統川普與柬埔寨手向洪馬內的高層會晤結束後，推測川普希望透過軍事、經濟領域「獎懲並行」的方式，改寫東南亞地區的局勢，並削減中國在該地區的影響力。

雖然美國重新向柬埔寨表示友好，但柬埔寨方面卻沒有完全投向美國的懷抱。「真知見」指出，多數柬埔寨與學者官員仍然支持將中國放在外交領域的首位，強調只有在美國不堅持要求柬埔寨放棄與中國親密關係的前提下，才願意恢復與美國的合作。

柬埔寨海軍的作戰實力將在接收中國 056C 艦艇後大幅上升，強調中國將加強與柬埔寨間的合作，並深化自身對南海與東南亞地區的影響力。圖為中國海軍的 056 型導彈護衛艦「義烏號」。 圖：翻攝自 騰訊網 沉浮歐羅巴

「真知見」稱，在歷經多年的合作後，中國與柬埔寨已經形成了牢固的夥伴關係。面對美國缺乏連續性與穩定性的政策挑撥，柬埔寨方面將繼續貫徹傳統的外交政策，維持與中國的良好關係。另外，「真知見」認為，川普喜歡在地區事務中「獨佔功勞」，強調自己主導「泰柬和平協議」的行為，也可能招致柬埔寨當局的不滿，進一步疏離美國與柬埔寨政府間的關係。

「真知見」總結認為，即使美國川普政府推出多項利好政策，試圖重新拉攏柬埔寨，能起到的作用也十分有限，「最多只能重新打造與柬埔寨當局對話的空間，不太可能撼動中柬兩國間『歷經時間考驗的友誼』」。

