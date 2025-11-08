美挺台參加明年深圳APEC峰會 郭正亮預測結局
明年APEC峰會由中國大陸在深圳舉辦，中國大陸外交部強調，台灣能否參加取決於「一個中國」原則。美國國務院則認為，台灣是APEC完整且平等的參與者與夥伴，而美國支持這一點。前立委郭正亮直言，台灣明年絕無可能參加深圳APEC峰會，即使美國相挺也沒有用。
根據《路透社》4日報導，中國大陸外交部強調，台灣明年能否參加深圳APEC峰會，取決於是否遵守既定慣例和「一個中國」原則。
對此，我外交部回應，我國是「亞太經濟合作」（APEC）的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。
美國美國國務院在APEC經濟領袖會議成果簡報時，回應媒體提問「一中」問題時表態，APEC的一個重要特徵是台灣是完整且平等的參與者與夥伴，而美國支持這一點。
我外交部7日發布新聞稿指出，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026 年APEC時，也曾對此做出承諾。
前立委郭正亮7日在網路節目《大大平評理》認為，台灣無法參加明年的深圳APEC峰會。過去民進黨陳水扁執政時期，就無法參加2001年在上海舉辦的APEC峰會。馬英九執政時，則派蕭萬長參加2014年北京舉行的APEC峰會。
郭正亮直言，台灣明年絕無可能參加深圳APEC峰會，即使美國相挺也沒有用，因為發簽證是中國大陸的權力，只要民進黨執政，沒有「一中」就去不了。
